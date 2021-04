El diario de una obstetra piquetera: «crónicas de un gobierno que no quiere escuchar»

Priscila Barreto es licencia en obstetricia del hospital Heller, pero hace más de dos semanas sumó una nueva función: piquetera de Salud. Desde el día uno está en los cortes que recorren Neuquén por el reclamo de los autoconvocados de una recomposición salarial. El conflicto comenzó a finales de febrero, cuando ATE y UPCN firmaron un aumento del 12% que, después, pasó al 15%, atraviesa varias instancias de mediación que terminan en fracaso, denuncias cruzadas y, sobre todo, un fuerte apoyo social. En medio de este mundo nuevo y complejo, la profesional decidió escribir todo lo que pasaba y sentía, en el diario que le compartió a RÍO NEGRO.

"Va a quedar en mi memoria el día que llegamos al piquete", empezó a relatar Priscila. Explicó que el miércoles 7, cuando empezaron los cortes, decidieron en asamblea levantar a las 17.30. Apenas regresaron a Neuquén sus otros compañeros les pidieron refuerzos, porque no iban a dejar el piquete, y, en menos de dos horas, partieron ocho autos cargados de trabajadores hacia Añelo. Cuando llegaron, a la obstetra se le grabó una foto: "es inexplicable la imagen del momento en el que las luces de los autos alumbraban las gomas y las banderas del cerco del piquete. Caras cansadas, sucias, pero con alegría, a pesar de que era la primera vez que nos veíamos".

Así comenzó una medida de fuerza que ya lleva 17 días y que atraviesa la provincia, con cortes desde el norte al sur, que golpean fuerte en el corazón de Vaca Muerta, con la industria hidrocarburífera paralizada. "La situación se ponía cada vez más tensa", recordó Priscila y describió que la cola en Fortín era de más de 60 camiones. Los choferes se acercaron pidiendo comida y agua: "optamos por ser generosos y predispuestos igual que en nuestro trabajo cotidiano y, de a poco, los ánimos fueron cambiando. Hasta se hicieron muy cercanos a nosotros y bancando nuestra lucha".

Con la organización de los cortes más o menos establecida, el fiscal general José Gérez llamó a una mediación. "Cuando nuestras caras se iban curtiendo con el sol y tomando ese color que tienen ahora", comparó la obstetra. Explicó que les pidieron flexibilizar los cortes y, a pesar de los malos entendidos, lo hicieron: "todos apoyaban nuestra lucha, pero también era verdad que estaban cansados".

Preguntarnos una y mil veces cómo llegamos a este lugar". Fragmento del diario de la obstetra.

No sirvió de nada la flexibilización, lamentó la profesional y resaltó que "quedó claro de la ruta no nos íbamos a bajar". El punto de inflexión era y es que el Gobierno presente una propuesta salarial. "No dormimos durante ese fin de semana por saber qué iba a pasar, queríamos que todo saliera bien, ya no había vuelta atrás", relató.

Sin embargo, la mediación no llegó a un acuerdo, aunque sigue abierta. Provincia ofreció un bono Covid de cuatro cuotas de $10.000, que los trabajadores rechazaron porque no quieren cuotas en negro. En este contexto, ATE aseguró tener la clave para destrabar el conflicto y se declaró en paro por tiempo indeterminado para pedir una nueva negociación salarial, que incluya a todos los sectores estatales.

Todos las idas y vueltas no hacen declinar la convicción de los autoconvocados e incluso algunos solo vuelven a sus casas un par de horas. "Somos varios los que no volvemos, no concebimos volver a trabajar sin un aumento", resaltó la obstetra.

Lo que tampoco declina es el apoyo social a la lucha, incluso de los sectores que critican los cortes, pero comparten el reclamo. Anoche, ese respaldo de la comunidad quedó plasmado en una nueva masiva marcha de antorchas a favor de Salud, en la que incluso participó el obispo Fernando Croxatto.

El sentimiento de los trabajadores, quedó resumido en una frase de Priscilla que agradeció a todos por el apoyo t puntualizó en que es un factor fundamental: "creemos que es una lucha justa".

Partes de un diario íntimo piquetero

Compartimos algunos fragmentos del diario de Priscila, en el que escribe todo lo que pasa y siente desde que empezaron los cortes:

El relato de Priscila, en su propia voz: