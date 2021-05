«El ejército de los muertos», la nueva película de Zack Snyder, ya está en Netflix

"El ejército de los muertos", la nueva película de acción del cineasta Zack Snyder que sigue a un diverso y particular grupo de mercenarios que se adentra en una Las Vegas post-apocalíptica y plagada de zombies para robar un botín millonario de uno de sus casinos, que ya puede verse desde Netflix, prometiendo "un gran entretenimiento para un público que necesita distraerse" en este contexto de pandemia mundial.

Así la describió en diálogo con Télam la actriz mexicana Ana de la Reguera, que interpreta a una mecánica que integra la aventurera banda protagónica de esta cinta que, alejándose del tono terrorífico que acostumbran tener las producciones sobre muertos vivientes, se presenta como una apuesta "divertida" y con una estética "impresionante" y plagada de colores vivos, en sintonía con esa locación en la "Ciudad del Pecado".

Por su parte, la inglesa Ella Purnell, que tomó el rol de la inexperimentada hija del líder del grupo, encarnado por Dave Bautista, agregó que es una película que "no tiene los clichés típicos con los que se suele asociar el género, porque tiene corazón, algo de comedia, algo de drama, obviamente mucha acción, pero al fin y al cabo ofrece de todo para el público".

Justamente, se trata de una propuesta bien distinta a la que suele manejar Snyder, creador de "300" (2007) y las cintas del universo cinematográfico de DC "El hombre de acero" (2013), "Batman vs Superman: El origen de la justicia" (2016) y su reciente versión de "La Liga de la Justicia" (2021); todos filmes en los que consolidó un estilo visual muy propio, con tonalidades oscuras y poco saturadas.

Sin embargo, este género no es nuevo para él, quien en su debut como director en 2004 se lanzó con una nueva versión del clásico de George Romero "El amanecer de los muertos", aunque esta vez eligió darle una vuelta de tuerca a los zombies, que en este mundo pueden comunicarse e incluso alcanzan formas de organización entre ellos para sobrevivir y dar caza a los vivos.

En "El ejército de los muertos", que quizás se vale más por la dinámica de algunas de sus escenas y por una sensación de peligro ante los no-muertos que se acerca mucho al tono ridículamente excéntrico que caracteriza a Las Vegas que por la solidez de su guion, Scott Ward (Bautista) es un héroe de la lucha contra los zombies que, años después de ese estallido, se encuentra trabajando en un restaurante en las afueras de un pueblito.

Allí es abordado por el magnate de casinos Bly Tanaka (Hiroyuki Sanada), quien le ofrece una misión en la que deberá reunir a un equipo de guerreros para entrar en esa zona en cuarentena y recuperar 200 millones de dólares guardados en una bóveda, antes de que el Gobierno de los Estados Unidos lance una bomba nuclear sobre la ciudad para terminar con la amenaza.

Convencido de que la recompensa podría darle una oportunidad de recomponer la relación con su hija, Kate (Purnell), Ward acepta la propuesta y convoca a antiguos conocidos y conocidas de la guerra contra los zombies, aunque la tarea pronto se volverá más difícil para él cuando Kate decide unirse a último momento al equipo para encontrar a una amiga que desapareció dentro de la ciudad.

Además de Ana de la Reguera en el rol de Cruz, una de las más allegadas compañeras del protagonista, el elenco se completa con la participación de Garret Dillahunt ("Sin lugar para los débiles"), Omari Hardwick ("Kick-Ass: Un superhéroe sin súperpoderes"), Theo Rossi ("Luke Cage"), Matthias Schweighöfer ("Resistance"), Nora Arnezeder ("Riviera"), Tig Notaro ("Transparent"), Raúl Castillo ("Entre navajas y secretos") y Huma Qureshi ("Leila").

P: ¿Cómo fue trabajar con Zack Snyder y con el resto del equipo en la producción?

Ella Purnell: Realmente Zack es muy colaborador, se involucró mucho en el rodaje y fue un excelente líder del equipo, muy apasionado. Que le pusiera esa buena actitud fue muy positivo y se trasladó profundamente al elenco, porque nos unimos mucho y devino en una experiencia muy buena.

P: ¿Qué les parece lo más destacable de esta propuesta diferente sobre el género de zombies?

Ana de la Reguera: Me parece que la producción es de primer nivel, y tanto la edición, como la banda sonora o los efectos especiales le agregaron mucho valor a la película, que es muy divertida. Cuando la vi me resultó impresionante porque se ve realmente increíble.

EP: Yo nunca fui muy fan de este género, así que tenía muchos preconceptos sobre qué contendría la película y cómo se vería, pero me sorprendió mucho, porque no tiene los clichés típicos con los que se suele asociar, tiene corazón, algo de comedia, algo de drama, obviamente mucha acción, pero al fin y al cabo ofrece de todo para el público.

P: ¿Cómo esperan que la reciban las audiencias?

EP: Espero que la gente la disfrute mucho y que en estas épocas pueda escaparse de la realidad un poco. Creo que va a sorprender, porque tiene una profundidad multifacética, y además estos son unos zombies únicos y que nunca se vieron antes.

ADLR: Cuando salió el tráiler fue tal el furor que a veces me da miedo no cumplir con las expectativas, la respuesta fue fenomenal y es muy bueno ver cómo el público sigue tanto a Zack como director, como creador. Ojalá cumplamos con esas expectativas, me gustaría que la gente se olvide de sus problemas por dos horas, que estén encantados viendo la película y que sea un gran entretenimiento para un público que necesita distraerse después de tanto encierro.