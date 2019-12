El elefante y la botella

Bariloche

Cada vez que Macri se ha remitido a sus seguidores, luego de perder las PASO y las elecciones generales por más de 2 millones de votos, lo ha hecho diciendo “cuidemos lo hecho”. Y pensaba que cuando alguien se preocupa por cuidar algo debe ser importante… y en política algo importante se refiere a las acciones que ayudan a todo el pueblo, para el cual se gobernó.



Me puse a repasar entonces los números del Indec, tan cuestionados en 2015, que hoy ciertamente arroja cifras muy creíbles y coincidentes con la UCA. Es sin lugar a dudas el buen funcionamiento del Indec un logro del gobierno de Macri.



Que se ganó entonces durante estos cuatro años y, según el Indec, se ganó más pobreza, más desocupación, más desempleo, más empresas cerradas, más desigualdad, más jubilados sin remedios, más aumentos en los servicios públicos, más niños y familias con hambre.



Cuidar lo hecho significaría entonces cuidar estos temas. Y me he puesto a reflexionar sobre los prestidigitadores (magos) que te hacen ver lo que no es cierto, produciendo en algunos actos una psicosis colectiva. Eso invade a todo el público que sale diciendo que el mago sacó “un elefante de una botella”, que todos lo vieron, y por lo tanto es cierto.



Es muy preocupante que una parte de nuestra sociedad vea lo que otra parte ni ve, ni siente, porque la realidad se choca con la fantasía.

Lo que preocupa y mucho es el efecto que ha causado “el elefante en la botella” a tantos argentinos, por lo que el cambio de gobierno no es suficiente. Necesitamos despertar a todos, y darnos cuenta de que no se puede seguir disfrazando la realidad. El truco fue muy bueno, ha tenido apoyo interno y externo.



Jorge L. Fernández Avello

DNI 12.862.056