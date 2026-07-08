Se cumplen dos años de la desaparición de Luciana Muñoz Aguerre, la joven de Neuquén vista por última vez el 13 de julio de 2024. La Asamblea por su Aparición con Vida convocó a una jornada de movilización y protesta el próximo lunes. «No aceptamos que el paso del tiempo convierta este caso en una estadística más», remarcaron a través de un comunicado de prensa.

La actividad está anunciada a las 16 en el Monumento a San Martín. Comenzará con intervenciones artísticas y una radio abierta en el centro de la ciudad. Luego, se realizará la lectura de un documento antes de iniciar la marcha hacia la Casa de Gobierno. Allí está previsto que tomen la palabra los familiares de Luciana.

«Hace dos años que nos falta Luciana Muñoz Aguerre«: convocan a marchar en Neuquén

Desde la Asamblea por la Aparición con Vida de Luciana Muñóz difundieron su malestar por el estancamiento de la causa: «Mientras Luciana continúa desaparecida, el Estado sigue sin dar respuestas a su familia y a toda la sociedad«

Exigieron que se profundicen las líneas de investigación y que se asignen los fondos necesarios para dar con el paradero de la joven. «Queremos que se destinen todos los recursos necesarios para encontrar a Luciana y desarticular las redes que hacen posible estas desapariciones«, recalcaron.

Y enfatizaron: «Seguimos denunciando la responsabilidad política del gobierno de Rolando Figueroa y de la Justicia neuquina por la falta de respuestas y las graves irregularidades que marcaron la investigación desde el primer día».

Convocaron a participar de la jornada de lucha a toda la comunidad, incluyendo a organizaciones feministas, sociales, sindicales, estudiantiles y de derechos humanos, así como a trabajadores de la educación, la salud y comisiones vecinales.

«Hace dos años que nos falta Luciana Muñoz Aguerre. ¡Aparición con vida ya!«, reiteraron e invitaron a movilizarse este lunes 13 de julio desde las 16.