El Enohsa retiró el financiamiento de obras para Dina Huapi y hay enojo en el municipio

El Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento comunicó que el financiamiento del BID que ya tenía asegurado el municipio de Dina Huapi para ejecutar su la red pública de agua potable, las cloacas y el servicio de saneamiento quedó sin efecto.

La novedad generó fuerte malestar en el gobierno que encabeza la intendente Mónica Balseiro, donde fue percibido como “un castigo liso y llano” a las objeciones surgidas al proyecto técnico que había elaborado el organismo nacional para emplazar una planta depuradora dentro del perímetro urbano, en cercanías del club Danés.

El Jefe de Gabinete municipal, Armando Capó, dijo que en el origen del conflicto está la preferencia manifestada por el gobierno anterior de Danilo Rojas por la planta en tratamiento en el área urbana y en el “absoluto silencio” que mantuvo sobre esa iniciativa, hasta que quedó expuesta durante la audiencia pública convocada en abril pasado.

Ese día hubo una amplia mayoría de opiniones críticas al proyecto de saneamiento, pero Balseiro y Capó se quejaron de que el Enohsa las haya tomado como un rechazo masivo de toda la población, cuando “las audiencias públicas por definición no son vinculantes”.

Capó dijo que luego esa oposición -”que era de un grupo de vecinos, no de la mayoría”- se fue modificando y hoy existe apoyo generalizado a la construcción de cloacas en todo Dina Huapi, complementadas por una planta depuradora con “ciclo biológico y vertido cero”, cuyas características técnicas y ubicación todavía restan definir.

“Lo que desde el primer momento dijimos es que no íbamos a permitir una planta de tratamiento en el medio del pueblo”, señaló Capó Agregó que “es mentira lo que dijo el Enhosa” al cancelar el financiamiento del proyecto por “falta de consenso social”. Insistió en que a Dina Huapi “le urge no perder los fondos” y que el rechazo cerrado no es tal. “En el Enhosa lo saben”, aseguró.

El Jefe de Gabinete de Dina Huapi también dijo que fue un error grueso convocar a audiencia pública unificada por dos proyectos independientes -agua y cloacas- “que no tienen nada que ver entre sí”.

Explicó que sobre la red de agua no hay polémica alguna y la ciudad necesita esa obra sin demora, pero también le quitaron el financiamiento, por la indefinición que surgió con el proyecto de saneamiento.

Capó señaló que desde el gobierno defienden el criterio de generar una planta depuradora en la zona de estepa, a partir de la ampliación del ejido urbano, que también está en etapa de proyecto.

Refirió que varias juntas vecinales y otras organizaciones habían manifestado hace varios meses su rechazo a la planta depuradora tal como la ideó el Enohsa en una carta dirigida al BID con términos “bastante duros”, pero en fecha reciente mandaron otra mucho más conciliadora en la que dejan en claro que aceptan las cloacas sin ninguna objeción y que para la planta acuerdan con “un sistema superador”, que reutilice los efluentes en proyectos de riego y que aplique los barros en la generación de abono para “contribuir a la fertilización de sectores de la estepa carentes de nutrientes”.

Capó dijo que el municipio comenzó a gestionar algún contacto con el Enohsa para que la negativa sea revisada y con ese fin pidieron la intervención del ministro de Obras Públicas de Río Negro, Carlos Valeri.

“Nos preocupa y queremos dar vuelta esta decisión, que es muy injusta”, señaló el funcionario. Dijo que en un aporte concreto a la solución, el Departamento Provincial de Aguas estaría disponible para elaborar el nuevo proyecto de la planta “incluido el estudio de impacto ambiental”, lo cual ayudaría a recuperar el financiamiento del BID, según esperan en el municipio.