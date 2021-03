El gobierno le bajó el tono a la comisión bicameral para analizar el trabajo de los jueces

El Gobierno aclaró hoy que la eventual conformación de una comisión bicameral parlamentaria para "analizar el funcionamiento" de la Justicia "no va a arrogarse atribuciones de otros poderes". Paralelamente, la Asociación de Magistrados y dirigentes opositores como Horacio Rodríguez Larreta criticaron la iniciativa oficial.

La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo, indicó esta mañana que la eventual conformación de una comisión en ese sentido "no va a arrogarse atribuciones de otros poderes, como las cuestiones disciplinarias", por lo que "no podrá sancionar" a los magistrados, ya que esa acción "no es constitucional".

De esta manera, la funcionaria salió al cruce de las críticas opositoras y de parte del ambiebnte judicial a la idea de conformar una comisión bicameral que ejerza un "control cruzado" sobre el Poder Judicial, un pedido que hizo el presidente Alberto Fernández en su mensaje ante la Asamblea Legislativa, el lunes pasado, al dejar inaugurado el 139 período de sesiones ordinarias.

"Lo que hará la bicameral será estudiar el funcionamiento del Poder Judicial, hacer propuestas y citar a audiencias públicas", precisó la ministra Losardo en diálogo con El Destape Radio.

Además, sostuvo que lo que el presidente Alberto Fernández planteó en su discurso ante la Asamblea Legislativa del último lunes fue que "el Congreso asuma el rol cruzado de control del Poder Judicial que prevé la Constitución", es decir, "que el Congreso cumpla con un rol que ya tiene".

"La bicameral será un órgano de asesoramiento no permanente para un asunto determinado" detalló la funcionaria

El lunes pasado, Fernández le reclamó al Congreso que asuma un rol activo, después de repasar una serie de casos emblemáticos que, según su criterio, evidencian la utilización de la justicia para perseguir opositores durante el Gobierno de Cambiemos y la protección de quienes fueron los encargados de ejercer esa persecución.

En ese contexto, aludió sin nombrarlo, al fiscal federal Carlos Stornelli, procesado en una causa en la que se investiga una organización de espionaje ilegal con terminales en el Estado.

"Viendo todo esto, y con el solo propósito de mejorar la calidad institucional de la República, quiero pedirle al Congreso con muchísimo respeto que asuma su rol de control cruzado sobre el Poder Judicial. Así lo prevé nuestra Constitución Nacional. Institucionalmente, alguien debe ocuparse de ver lo que ha ocurrido y ver lo que está ocurriendo en la administración de justicia de nuestra república. No para interferir en sus decisiones, si no para que sirva cumpliendo el rol que el Estado de Derecho le ha asignado", dijo el Presidente en la apertura de sesiones ordinarias.

Con todo, desde la oposición de Juntos por el Cambio salieron a cuestionar, está y otras iniciativas oficiales en materia judicial.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, señaló este mediodía en un tuit que "la idea de crear una comisión legislativa ad hoc para 'controlar' a los jueces es abiertamente inconstitucional y me opongo con firmeza".

"La Argentina es una democracia constitucional, republicana y federal, y es esencial que exista una clara división de poderes en un sistema republicano", añadió el titular del Ejecutivo porteño.

"Si permitimos que se busque condicionar a la Justicia, primero nos quedaremos sin república; y, luego, sin democracia", concluyó Rodríguez Larreta, uno de los dirigentes macristas que fue víctima del espionaje durante la gestión de Mauricio Macri.

Aludido por Fernández en su discurso, Stornelli, en las últimas horas salió en su defensa, al afirmar que, en su mensaje ante la Asamblea Legislativa, el Presidente introdujo "cuestiones que son falsas" y dejó un mensaje que en los Pasillos de Comodoro Py, fue leído como una velada advertencia.

"Cuando él deje de ser Presidente, algún día vamos a tener una charla de hombre a hombre, para hablar todas estas cuestiones, y reflexionar sobre la República y la división de poderes", lanzó Stornelli en una entrevista con A24.

En tanto, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, afirmó que "la independencia del Poder Judicial es un eje central del sistema de frenos y contrapesos que constituye un Estado democrático" y rechazó la idea de que el Congreso ejerza un "control cruzado" sobre el Poder Judicial.

En un comunicado firmado por las autoridades del organismo, encabezado por su titular, Marcelo Gallo Tagle, la asociación aseveró también que "sin la independencia del Poder Judicial no hay República".