El Gobierno provincial busca alternativas para descomprimir el penal de Bariloche

El ministro de Seguridad de Río Negro, Gastón Pérez Estevan, dijo este mediodía que las dificultades por la sobrepoblación carcelaria que enfrenta el penal de Bariloche se debe “a la resistencia de la gente y al costo de los terrenos” para encarar una nueva instalación penitenciaria.

Un sector del edificio del penal limita con viviendas particulares porque está ubicado en el medio de la ciudad, a menos de 20 cuadras del Centro Cívico.

El ministro de Seguridad y Justicia, Gastón Pérez Estevan está de licencia porque es candidato a diputado nacional por Juntos. (Archivo)

Pérez Estevan señaló que en lo inmediato buscarán aliviar la situación en el penal III con la implementación de un lugar de alojamiento descentralizado para condenados por delitos sexuales. Sería un lugar con condiciones de seguridad menos estrictas y con aptitud para recibir presos que no requieren vigilancia rigurosa.



“Sería algo similar a la casa de pre egreso que funciona hoy a un par de cuadras” del penal ubicado, en calle Beschtedt y Chubut, dijo el ministro.



El ministro refirió, al igual que otras veces, que el problema carcelario en Bariloche es el más serio de toda la provincia, porque en otras localidades han podido generar anexos o nuevos pabellones sin tanto rechazo de la ciudadanía.

Pérez Esteban admitió que en la cárcel de Bariloche tienen serias limitaciones de espacio “pero se están haciendo obras” para optimizar el edificio existente. Dijo que una alternativa siempre a mano, y para determinados casos, es trasladar algunos internos a otros puntos de Río Negro.