“El Inocente”, una auténtica caja de sorpresas

Desorientarse al final de cada capítulo. Sentir que siempre queda algo extra por resolver. No saber en quien creer. Las series dramáticas y los thrillers españoles producidos en los últimos años tienen como característica común el hecho de generar una mezcla de sensaciones en el espectador que termina enganchándolos por completo con la producción.





En ese sentido, la serie “El Inocente” llevó estas características a un paroxismo, al igual que lo había hecho la película “Contratiempo” en su momento. No es casualidad, claro: el director es el mismo, Oriol Paulo, a estas alturas considerado un maestro del engaño y el cliffhanger.

Estrenada en abril, la serie protagonizada por Mario Casas sigue en el top de las más vistas de Netflix en nuestro país. Y tiene con qué, porque logra mantener al público cautivo a lo largo de sus ocho episodios de 50 minutos. Pero vale la pena adentrarse en la historia para comprender el fenómeno que generó.

La trama tiene como gran protagonista a Mateo Vidal (Casas), quien nueve años antes del inicio de la historia fue protagonista de un confuso homicidio. Una vez purgada su pena en prisión, se dispone a rehacer su vida junto a Olivia Costa (Aura Garrido), con quien están esperando un hijo. Sin embargo, una llamada telefónica a Olivia desencadena una serie de sucesos policiales que vuelven a dejar a Mateo en el centro de la escena y lo convierten en el objetivo principal de la investigadora Lorena Ortiz (Alexandra Jiménez). A ellos se suma el intrigante personaje de José Coronado, quien brilló una vez más con su interpretación, como había hecho en “Contratiempo”.

La serie genera una sensación constante de tensión. Su estructura combina la historia central con un apartado de profundidad de cada personaje por episodio, lo que nos lleva a conocer las historias que impulsan a cada uno de los protagonistas.





Sin dudas, la firma de Oriol Paulo está en cada final de episodio, donde nos queda la duda sobre qué escenario podría abrirse a continuación. Ninguno de los personajes parece estar “limpio” y eso juega constantemente en la cabeza del público: ¿Por quién nos decantamos? ¿Tenemos un “favorito”?

Así, “El Inocente” logra sostener al espectador al borde del sillón desde el primer al último minuto, gracias a un brillante trabajado dedirección y, es preciso mencionarlo, a la historia creada por el escritor estadounidense Harlan Coben, que la publicó como novela independiente allá por 2005.

Coben no es un apellido que nos suene extraño si de ficción se trata: también es el creador de historias como “No hables con extraños”, otra producción que está disponible en Netflix.

No todo es color de rosas, claro. Si bien en líneas generales se observa una trama que no deja ningún nudo sin resolver, hay pasajes que pueden parecernos un tanto exagerados, pero no debemos dejar de lado que estamos viendo una ficción y, al fin y al cabo, nada de lo que ocurre es humanamente imposible.



La argentina Gusmán forma parte de la serie.



Entre los variados personajes debemos destacar la participación de Martina Gusmán, la actriz argentina que también participa como protagonista de “El Marginal”. En su papel de Kimmy, va tomando cada vez más relevancia y termina siendo una de las aristas fundamentales para entender todos los sucesos que tienen lugar en la historia.

Si de actuaciones se trata, el papel de Mario Casas es uno de los mejores interpretados, sacando al actor del rol exclusivo de galán para ponerlo en una situación incómoda, donde hasta el último momento no termina de quedar en claro si realmente lo conocemos o si es solamente una máscara de su verdadero yo.

Buenas actuaciones, una gran historia y un desarrollo atrapante, con muchas idas y vueltas y situaciones que nos confundirán hasta dejarnos pidiendo más. “El Inocente” no falla y sigue una tradición cada vez más larga de grandes producciones españolas para maratonear en casa. Más que recomendable.