El intendente de Chichinales aislado por ser positivo de coronavirus

El intendente de Chichinales, Alberto Pacenti, se encuentra en aislamiento en su domicilio luego de confirmarse el resultado positivo para coronavirus esta semana. El jefe comunal dijo que se encuentra en buen estado de salud y continúa colaborando con el presidente del Concejo Deliberante, Jorge González, quien quedó a cargo de la intendencia.

“Si me preguntan donde de me contagié, la verdad no lo sé; porque dentro del municipio respetábamos todas las pautas sanitarias, el uso de barbijo, el alcohol en gel, el distanciamiento social y hasta el uso individual de los elementos de oficina”, señaló el intendente de Chichinales.

Comentó que el viernes presentó algunos síntomas de resfrío, por lo que ese día decidió aislarse, pero a partir de la sumatoria de síntomas como la pérdida de olfato, el lunes se realizó el hisopado en el hospital local, que tuvo resultado positivo.

Pacenti indicó que “estoy aislado en mi domicilio con mi hijo, que hasta el momento no presentó ningún síntoma. Voy a permanecer hasta el 8 de noviembre con seguimiento por parte del equipo de salud pública”.

En cuanto a los síntomas, dijo que además del resfrío, presentó dolor de cabeza leve y malestar en las piernas, “pero más allá de eso, me encuentro bien, si tener ninguna complicación. Me indicaron la toma de vitaminas y descongestivos con paracetamol”.

Por otra parte en cuanto a la gestión municipal, apuntó que mientras dure el aislamiento el presidente del Concejo Deliberante, Jorge González, está a cargo de la intendencia, aunque de todos modos continúa colaborando en toda la gestión.

“En el municipio respetamos las pautas sanitarias, se usa el barbijo, cada uno tiene sus elementos de oficina, no se comparte mate; pero se ve que en algún elemento que toqué estaba el virus y me contagié”, remarcó el intendente.

En setiembre, el intendente de Chichinales estuvo en aislamiento preventivo, en ese caso por haber sido declarado como contacto estrecho de una agente municipal que había dado positivo para covid-19. Durante ese aislamiento no presentó ningún síntoma del virus.

En Chichinales durante las últimas semanas se mantuvo una curva creciente infectados con coronavirus, luego de haber atravesado varios meses sin registrar casos de la enfermedad. De acuerdo al último parte del Comité de Emergencia local, 79 personas tienen diagnóstico positivo para covid-19, con 175 personas que ya se recuperaron y 110 que se encuentran aisladas por ser contactos estrechos de casos positivos.