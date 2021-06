El jefe de terapia intensiva de Bariloche dice que la ciudad debería seguir cerrada

"Se internan menores de 50 años porque esa franja etaria es la que tiene más capacidad laboral que hoy, no está inmunizada", dijo el médico Germán Santamaría.

El jefe de Terapia Intensiva del hospital Ramón Carrillo, Germán Santamaría, consideró que la reapertura de actividades se adelantó tres semanas y que la situación sanitaria, a partir de ahí, podría agravarse aún más en Bariloche.

“Lo ideal hubiera sido 21 días más para que se liberen las camas de terapia intensiva y lograr la inmunidad de los que se están vacunando ahora”, planteó el médico terapista.

Advirtió que, con las medidas restrictivas de circulación, en el último mes bajaron los contagios que hoy promedian los 62 casos diarios. “Pero hay que tener en cuenta que el promedio de internación en terapia intensiva es de 22 a 30 días. Entonces, al no tener el alta los pacientes de la primera ola todavía, el sistema sanitario no está recuperado”, aclaró.

Además, resaltó que las medidas restrictivas “no estuvieron acompañadas de la inmunidad de la población. Al vacunar a las personas de riesgo de 18 a 60 años, hay que esperar 20 días para generar anticuerpos. Por eso, la segunda dosis se da después”.

Santamaría consideró que, con restricciones por un lapso de nueve días, “lo que se hace es bajar el índice de contagios pero volvés a abrir, vuelven a aumentar los índices y no diste tiempo ni a la inmunidad de las personas ni a que las terapias intensivas se vacíen”.

Insistió en que “se estaría en condiciones de liberar y bajar las restricciones con las personas de riesgo ya inmunizadas. De esta forma, los trabajadores esenciales se terminan exponiendo sin el esquema lógico de tiempo”.

Al igual que en las últimas semanas, la ocupación de camas de terapia intensiva se mantiene al 100%, con “pacientes graves y cada vez más jóvenes” ya que, según indicó Santamaría, “son los trabajadores quienes se exponen”.

“Si pensamos en el turismo, ¿quién va a querer venir a un lugar donde no tenga garantizada la cobertura sanitaria?, ¿cuántos de esos trabajadores tienen factores de riesgo y están immunizados para afrontar una nueva circulación viral?, ¿cuántos están preparados para no hacer un cuadro grave?”, señaló.

Puso como ejemplo, la suspensión de la Copa América: “¿Por qué no se hace un evento deportivo grande si es a cancha cerrada? Porque recibís gente de afuera que, si le pasa algo, no hay dónde internarla. El sistema sanitario no puede dar respuesta”.

En las últimas horas, una mujer fue dada de alta de terapia intensiva ya que, desde hacía tres días, lograba respirar por sus propios medios pero esa cama fue ocupada rápidamente por un joven de 17 años.

“Queremos afrontar una mayor circulación sin tener un sistema sanitario para dar respuestas porque sigue al 100%. Si no tenés capacidad de dar respuesta ahora a nuevos casos, ¿qué hacemos dentro de 15 días con los que se contagien ahora?”, concluyó.