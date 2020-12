El juez detenido hizo un descargo en redes y dijo que lo atacaron por su apariencia

El juez de Garantías, Diego Piedrabuena, utilizó su cuenta de Facebook para realizar su descargo sobre lo sucedido ayer sábado en un hipermercado de la capital neuquina cuando fue detenido junto a su esposa tras discutir con un cajero y forcejear con un efectivo policial.

En su relató acusó a los efectivos policiales y comparó lo que le ocurrió con casos de violencia policial como los de Facundo Agüero y la desaparición del estudiante Sergio Ávalos. Dijo que lo atacaron por su apariencia: "lo que me pasó, me pasó porque soy morocho y estaba vestido en forma sencilla". Pidió a los testigos de lo sucedido que lo contacten para iniciar acciones legales.

A continuación lo publicado por el magistrado:

En el día de ayer (12/DIC/2020), junto con mi esposa, fuimos víctimas de abuso policial, apremios ilegales y privación ilegítima de la libertad por parte de funcionarios policiales que prestaban servicio de policía adicional en el Supermercado La Anónima de Calle Antártida Argentina (en el Shopping), y había mucha gente presente, muchas de las cuales incluso tomaron capturas o filmaron con sus celulares en el momento que ocurrió esto, por lo cual, a quien haya estado en el lugar y haya visto lo que ocurrió se comunique conmigo por privado, pues necesitare testigos, ya que la policía intenta cambiar los hechos que ocurrieron, para volcar a su favor la cuestión o al menos salir impune, como tantas veces ya lo ha hecho aprovechándose de la vulnerabilidad, abusando de personas que no saben cómo defenderse o no tienen los medios para hacerlos.

Lo cierto es que, en mi caso, luego de sacarnos de la vista del público (con la clara intención de darnos una paliza, algo que parece que es común en su forma de operar), y golpearon ferozmente a mi mujer en el piso entre un efectivo femenino y un masculino, deteniéndose solo cuando, luego de identificarme, se enteraron que era juez, razón por la cual mi caso y el de mi esposa no se convirtió en otro caso como el de Sergio Ávalos o Facundo Agüero.

Se que muchos no sabían que yo era juez (como tampoco lo sabían los policías que nos privaron a de la libertad a mí y a mí esposa cuando decidieron que nos iban a dar una paliza), pero si lo soy, y lo que me pasó, me pasó porque soy morocho y estaba vestido en forma sencilla, con un pantalón de joggins con parches en las rodillas, el cual había elegido por su comodidad ya que no puedo ponerme ropa ajustada, atento que estoy cursando un pos operatorio de un intervención quirúrgica a la que fui sometido en Buenos Aires, en el Hospital Italiano, habiendo regresado a la provincia por alta, el día anterior a los sucesos, lo cual implicó que mi apariencia enmarcará dentro de los estereotipos que la policía busca para abusar de estos.

Por estas razones, les pido encarecidamente a los que estuvieron presentes, a quien no tengo necesidad de explicarles lo que pasó, que se comuniquen conmigo para atestiguar en contra de los policías, aunque sé que muchas veces la gente prefiere no meterse en problemas y tiene miedo de las represalias que estos puedan tomar luego, entiendo que esto le pudo pasar a cualquiera, y, esto no se puede permitir, porque hoy me pasó a mí, pero mañana le puede pasar a mi hijo, o a los suyos.

Gracias.

Fuentes del Ministerio Público Fiscal informaron a RÍO NEGRO que el hecho ocurrió a las 15:30 en un hipermercado ubicado en Antártida Argentina de la ciudad de Neuquén. Según se relató el magistrado estaba realizando una compra junto a su esposa, y cuando llegó a la línea de caja tuvo una discusión con un cajero. Aparentemente la disputa fue por el lugar dónde tenía que estar mientras el cajero tenía que pasar la mercadería.

El caso es investigado por la Fiscalía de Flagrancia. La fiscal Silvia Moreira, que lleva adelante la investigación, solicitó las cámaras de seguridad del hipermercado y se programaron entrevistas con el cajero, los policías y el personal de seguridad que estaba en el lugar. Además se pidieron informes médicos para ver si tanto el magistrado como su esposa y los efectivos que intervinieron tienen algún tipo de lesión.