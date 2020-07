El lunes retoman tareas los porteros pero en Bariloche no, advierte ATE

El gremio ATE advirtió que los porteros de las escuelas de Bariloche no deberían cumplir el cronograma de retorno a la actividad a partir del lunes porque la ciudad todavía se encuentra en fase 3.

El Ministerio de Educación acordó con los gremios ATE y UPCN que el personal del servicio de apoyo retornaría al trabajo para preparar las escuelas para el reinicio de las clases en agosto.

El cronograma acordado para los Consejos Escolares es que los porteros deben presentarse el lunes 6 de julo y comenzar las tareas de higiene y desinfección de los establecimeintos para el 1 de agosto.

ATE Bariloche señaló que ese esquema de trabajo solo rige para las ciudades que se encuentran en fase 5 y remarcó que Bariloche a pesar de tener distanciamiento social, se encuentra en la fase 3 de apertura de la cuarentena.

Para el gremio de los estatales, el cronograma para porteros no se debe cumplir en Bariloche y advirtieron de esta situación a la delegada Beatriz Alarcón, a quien hicieron responsable de "hacer cumplir con lo estipulado en acta y no exigir a los trabajadores y trabajadoras de servicio de apoyo la concurrencia a las escuelas hasta que no cambie la situación sanitaria correspondiente".