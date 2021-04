El mal estado de la ruta 6: décadas sin soluciones

Respetuosamente Gobernadora Arabela Carrera, no malinterprete este reclamo. Las administraciones radicales estuvieron 28 años, Weretilneck 8 años, usted lleva 1 y medio. En ese tiempo, a un kilómetro por año el tramo de la ruta 6 entre Paso Córdoba y el Cerro de la Cruz hubiera estado todo repavimentado. Sinceramente no es entendible cómo no hayan sido capaces ante una obra tan insignificante.

La desligo a usted porque lleva un año en el gobierno, pero alguien debe reasfaltar este tramo de esta ruta. ¿Tienen idea de las roturas que generan estos pozos en los autos, camiones con carga, el peligro de accidentes y de gravedad que generan no sólo los pozos sino las banquinas? Mire gobernadora: le quedan 2 años y medio de gestión; la Dirección de Vialidad podría dejar la red vial provincial hecha un lujo

Ali Yauhar

DNI 8.211.757

Los Menucos