El mensaje de Diego Torres y Débora Bello a su hija: "Siempre estaremos para vos"

Nina, la hija de Diego Torres y la modelo Débora Bello, cumplió 8 años y sus padres le dedicaron emotivos mensajes desde sus redes sociales. Además, el artista argentino radicado en Miami celebró ayer su cumpleaños número 50 con el lanzamiento de su sencillo “Este Corazón”. Fue en el primer programa de la nueva temporada de La Peña de Morfi, junto a Gerardo Rozín y Jesica Cirio.

“Hoy celebramos tu cumpleaños, llegaste a los 8 años”, escribió el músico en sus redes. “Somos felices de verte crecer, acompañarte en tu vida y saber que sos feliz ¡Siempre estaremos para vos! Te ama, papá”, concluyó Torres en su texto, acompañado de diversas imágenes de Nina.

Bello hizo lo propio y acudió a Instagram para desearle feliz cumpleaños a su “little miss sunshine”. “Que siempre sigas sonriendo con el corazón, mi niña valiente. Verte crecer motivada y feliz es todo lo que importa. Te amamos to the moon and back y mucho mucho más allá”, expresó, también compartiendo fotos de su hija a pura sonrisa.

Ayer, el festejo de Diego Torres en La Peña de Morfi incluyó su torta favorita preparada especialmente para la ocasión y saludos de sus seres queridos y amigos entrañables, como Diego Peretti, Santiago Segura y Ricardo Darín.

En diciembre del año pasado, Diego Torres y Débora Bello nos sorprendieron a todos con un casamiento en secreto. Ese día, ambos compartieron la misma la misma imagen, en donde se los ve besándose, entre flores y con el mar de fondo. Ocurrió tras 16 años en pareja y en una ceremonia íntima. “Y un día nos casamos”, escribió el hijo de Lolita Torres en su posteo.

“Después de muchos años de estar juntos y de haber armado una familia, como lo imaginamos y lo hablamos hace tanto tiempo, ¡nos casamos! Para confirmar este hermoso amor que nos une, que nos dio la posibilidad de ser familia y abrirnos camino en la vida”, agregó.