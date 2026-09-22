Vaca Muerta suma capacidad: Otamerica completó el montaje de los brazos de carga para la tercera posición de Puerto Rosales

La compañía señaló que los trabajos se desarrollaron de acuerdo con el cronograma previsto y sin incidentes. Fuente: Otamerica.

Otamerica completó el montaje de los dos brazos de carga que integrarán la tercera posición operativa del nuevo muelle de Puerto Rosales, una obra que forma parte del Proyecto Rosa Negra y que apunta a ampliar la capacidad de despacho de petróleo proveniente de Vaca Muerta.

La empresa informó que el montaje requirió una planificación detallada y la coordinación entre sus equipos, contratistas y especialistas técnicos. Además indicó que los trabajos se desarrollaron de acuerdo con el cronograma previsto y sin incidentes.

«Muchas felicitaciones a todos los involucrados por este nuevo paso en el desarrollo de la infraestructura que impulsará el crecimiento de Puerto Rosales», expresó Otamerica en sus redes sociales.

Los equipos fueron fabricados por la empresa neerlandesa KANON y habían arribado a la terminal a comienzos de septiembre. Cada brazo tiene 27 metros de altura, pesa aproximadamente 38 toneladas y cuenta con una capacidad de transferencia de hasta 4.000 metros cúbicos por hora.

La unión transitoria integrada por Dyopsa, Trevi y Concretnor estuvo a cargo de la obra, mientras que la consultora AESA fue responsable de la supervisión.

Una obra para impulsar Vaca Muerta

El Proyecto Rosa Negra demandó una inversión superior a US$ 600 millones e incluyó, además del nuevo muelle, una estación de bombeo, una subestación eléctrica y distintos sistemas de tuberías de recepción, aspiración y exportación.

La primera etapa fue inaugurada formalmente en junio de 2025 y permitió triplicar la capacidad de almacenamiento de la terminal e incorporar instalaciones preparadas para recibir buques petroleros de tipo Panamax, Aframax y Suezmax.

Ahora, el montaje de los nuevos brazos constituye uno de los principales avances de la iniciativa, que busca acompañar el crecimiento previsto de las exportaciones de crudo desde Vaca Muerta.