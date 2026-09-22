El hospital de Bariloche incorpora equipamiento de alta complejidad y apunta a un salto tecnológico

El Hospital Ramón Carrillo de Bariloche adquirió un nuevo equipo de alta complejidad llamado “Arco en C” para los quirófanos. Esta tecnología permite obtener imágenes en tiempo real durante las cirugías y aporta mayor precisión en procedimientos complejos y se emplea en procedimientos de traumatología, cardiología, urología, radiología intervencionista, neurocirugía, ginecología y cirugía general, entre otras.

La directora del hospital Myrna Lamberto explicó que el equipamiento se adquirió a través del programa rionegrino “Vamos” que tiene como finalidad el fortalecimiento de los hospitales de complejidad 6, de alta complejidad.

El Arco en C costó alrededor de 189 millones de pesos. “Es un equipo de diagnóstico por imagen que se utiliza en áreas restringidas, como el quirófano, y se utiliza en procedimientos en los que se necesita ver en tiempo real”, recalcó Lamberto.

Myrna Lamberto y Natalia González anunciaron las nuevas adquisiciones del hospital de Bariloche. Foto: Chino Leiva

Si bien el hospital ya contaba con dos equipos similares, uno venía registrando varias fallas. “Lo cierto es que contamos con tres quirófanos y uno más, destinado a las urgencias. Si además pensamos en el edificio nuevo, tendremos seis quirófanos”, acotó Lamberto, junto a Natalia González, jefa de Servicios Técnicos del hospital.

A través de «Vamos», también se adquirió una lavadora de ropa por un monto de 20 millones de pesos. Sin embargo, aún no fue instalada porque, “en paralelo, fue necesaria una inversión para la reparación del tablero eléctrico del lavadero que no estaba en condiciones”. “Una falla eléctrica podía quemar el equipo nuevo”, advirtió Lamberto.

Por otro lado, el hospital de Bariloche será el primero en Río Negro en contar con una lavadora termodesinfectadora, que costó 90 millones de pesos, destinada al instrumental quirúrgico, trabajo que actualmente se hace mano. “Hoy, es un trabajo artesanal que lleva horas y horas para que todo quede impecable y no quede rastro de nada. Ni una gota de sangre. Con esta lavadora, damos un salto de calidad”, indicó.

Myrna Lamberto y Natalia González anunciaron las nuevas adquisiciones del hospital de Bariloche. Foto: gentileza

También se atendió el requerimiento de algunas especialidades médicas en relación a la compra de un craneótomo, un equipo especial para neurocirugías complejas y ciertos traumatismos. La inversión rondó los 89 millones de pesos y la entrega se concretará a principios de noviembre “ya que no hay proveedores en el país y debió buscarse características que coincidieran con las necesidades del hospital”.

“Todo esto permite un salto de calidad y de resolución con cirugías que se van a poder hacer en el Hospital Ramón Carrillo y nos pone en un lugar de protagonismo en relación a otras provincias o incluso de Buenos Aires. Tenemos profesionales de mucha trayectoria, con mucha formación que, en muchas oportunidades, han usado equipamiento propio que ponen a disposición del Hospital Zonal”, argumentó Lamberto.

Myrna Lamberto y Natalia González anunciaron las nuevas adquisiciones del hospital de Bariloche. Foto: gentileza

A partir de octubre, el hospital de Bariloche contará con un nuevo autoclave, un equipo destinado a la esterilización. “La esterilización es el corazón del hospital. Sin material estéril, sin gasas estériles, sin ese servicio, no podemos garantizar que los procedimientos se hagan bien, sean de calidad y se garantice el cuidado de las personas”, destacó la directora del hospital.

El hospital público de Bariloche realiza entre 13 y 15 cirugías por día. “Hay unas 20 especialidades quirúrgicas en el hospital. Necesitamos garantizar a diario los tres quirófanos y eso hace que el flujo del material estéril sea mucho más grande”, añadió.

En relación al equipamiento necesario para el área nueva del hospital que será financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Lamberto aseguró que “estamos terminando de hacer el último checklist. Hoy me reúno con el equipo de Terapia Intensiva para terminar de definir lo que se va a trasladar al edificio nuevo. Ya nos reunimos con el equipo de Quirófano. Mariano Sobrino, a cargo de Cirugías Generales, sugiere pensar en robótica, algo más ambicioso. Lo cierto es que somos el hospital más grande de Río Negro y podríamos dar un salto tecnológico”, concluyó.