Escandalosa discusión en el Consejo de la Magistratura por un concurso

El consejero del Movimiento Popular Neuquino, Claudio Domínguez, introdujo una infundada acusación de falta de imparcialidad contra la jurado de un concurso. Su par de Juntos por el Cambio, Marcelo Inaudi, lo cruzó con énfasis. Y cuando se venía la contrarréplica, dijo que tenía mejores cosas que hacer, apagó la cámara y se retiró de la sesión.

El video de la audiencia en la que se produjo la discusión.

Ocurrió esta mañana, durante una reunión extraordinaria del Consejo de la Magistratura de Neuquén, y se pudo ver en vivo ya que el organismo tiene la saludable costumbre de transmitir sus sesiones por su página en Facebook.

El "banco de suplentes"

El eje de la discusión fue, otra vez, el concurso para la defensoría de los Derechos del Niño, Niña y el Adolescente de Cutral Co. La audiencia de Río Negro conoce bien la trayectoria de esa competencia: la ganadora por amplio margen fue Andrea Espinosa, su pliego fue rechazado en la Legislatura por el MPN y el PJ; el defensor general Ricardo Cancela pidió que remitan el pliego de quien salió segundo y el Consejo, otra vez con el voto del MPN y el PJ, lo hizo rompiendo una antigua tradición de no recurrir "al banco de suplentes", como lo llama.

Una bruma de acuerdo político no explicitado envuelve al concurso. La ganadora Espinosa está casada con un activo militante del Pro en Cutral Co. Quien salió segundo, Lautaro Arévalo,

Amigas en Facebook

En forma inesperada, en la sesión extraordinaria de ayer, Domínguez pidió la palabra para volver a referirse a ese concurso. Dijo que una de las jurado que tomó los exámenes, la defensora del Niño Marcela Robeda, "es amiga" de Espinosa, y por eso la favoreció con la nota, y a la vez perjudicó a Arévalo.

Basó su temeraria acusación en un mensaje que Robeda le dejó a Espinosa en la red social Facebook, en el cual la trata de "estimada", "bella persona" y le desea "que sigas brillando".

Domínguez no hizo mención a que el examen lo toman dos jurados. En este caso, además de Robeda fue Eleonora Lamm, de la Universidad de Cuyo.

Río Negro consultó a Robeda. "No soy amiga de Espinosa, si lo fuera me habría excusado. La única vez que la ví fue en el concurso. Si uno no puede dejar un mensaje en una red social, estamos re confundidos", expresó.

Agregó que "ser amigas es frecuentarse, conocer el nombre de su pareja, sus hijos. Yo no sé nada de Espinosa, y ella no sabe nada de mí".

Dijo que la concursante le mandó una solicitud de amistad, que aceptó, y le hizo algunas consultas sobre cómo seguía el trámite. Nada más.

Bochorno

Domínguez (camisa oscura), Inaudi (camisa blanca) durante una sesión pre pandemia.

Volviendo a la sesión del Consejo de la Magistratura, el consejero Inaudi pidió la palabra apenas terminó de hablar Domínguez y le contestó.

"Parece que Domínguez tiene la intención de seguir explicando lo que no tiene explicación", afirmó. Y agregó que si Arévalo estaba disconforme con la nota del examen, "lo tendría que haber impugnado, pero no lo hizo".

"Después del bochorno con este concurso sería mejor guardar silencio", sentenció.

Mientras el presidente del Consejo, Evaldo Moya, hacía intentos infructuosos por dar por terminada la sesión, Domínguez retomó la palabra.

En ese momento Inaudi dijo que no pensaba perder más tiempo, apagó su cámara y se retiró de la sesión.

Sin perspectiva de género

La discusión entre dos consejeros varones sobre la integridad de una jurado y una concursante mujer careció en absoluto de perspectiva de género. Incluso en determinado momento, Domínguez aludió en tono burlón a que Arévalo había sido calificado de "machirulo".

El Consejo de la Magistratura tiene dos abogadas, que no participaron de la discusión de hoy. En la sesión pasada, Monserrat Morillo había pedido que no se remita el pliego de Arévalo a la Legislatura porque había demostrado no tener perspectiva de género.

La otra abogada, Isabel López Osornio, está excusada en ese concurso. Hoy habló, pero en general, y sólo para pedirle a Domínguez que la próxima vez, un tema de esta naturaleza lo presente por escrito y por los canales formales.

No sólo en el Poder Judicial hay gente preocupada la difusión pública de las audiencias.