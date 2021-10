El Nacional de Menores de Tenis continúa a pleno en Neuquén

Durante toda esta semana, Neuquén recibe el Torneo Nacional de Menores de Tenis que integra el calendario anual de la Asociación Argentina de Tenis (AAT) y cuenta con la organización de la Federación Neuquina de Tenis.

El certamen abarca cuatro categorías: sub 12, 14, 16 y 18. En total participan más de 200 jugadores de todo el país. Comenzó el domingo con la clasificación y hasta el viernes 22 se disputará el cuadro principal hasta definir al campeón de cada división.

La actividad en la capital provincial se lleva a cabo en tres sedes: el Tenis Club (Sub 12 y 14), el Club Banco Provincia (sub 16) y el Rincón Club de Campo (sub 18).

Los tres neuquinos candidatos empezaron con el pie derecho al superar la primera ronda. Se trata de Benjamín Agorreca, Juana Gómez Weiss e Isabel Arabarco. Manuel Perelli y Santiago Margheim, de Cipolletti, también avanzaron.

Este torneo es el quinto del año en el calendario de la AAT y entrega puntos para el ránking de menores de la Asociación. Neuquén es sede hace más de 5 años.

A partir del jueves, cuando se disputen las semifinales de cada categoría, la programación se unificará en el Tenis Club desde las 9 de la mañana. El viernes serán las finales.