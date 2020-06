El pago de aguinaldos en Río Negro, todavía sin fecha

La gobernadora Arabela Carreras aseguró que el aguinaldo de los trabajadores provinciales correspondiente al primer semestre todavía no tiene fecha de pago y dijo que “hay tiempo todavía” para cumplir con esa obligación. Señaló que por ahora sólo está asegurado el pago de los salarios de mayo, con un cronograma que comienza el viernes, “y no es poco” si se lo coteja con lo que pasa en otras jurisdicciones.

Sobre el financiamiento que Río Negro negocia con el gobiero nacional, Carreras aseguró que todavía no hay precisión sobre cuándo cerrarán el acuerdo y tampoco sobre el monto, “que va a estar entre 1.500 y 2.500 millones”.

Dijo que la ayuda depende de “los desequilibrios que se puedan documentar y demostrar”, y que la provincia está en el trámite de completar la documentación. Reconoció que otros distritos obtuvieron sumas mayores, por ejemplo Chubut, a la que le aprobaron 5.000 millones, pero “es una situación distinta, porque no está en condiciones de pagar los salarios”.

“Intimidatorio”

Este diario le preguntó también su opinión sobre la denuncia de seguimientos y escuchas ilegales a distintos dirigentes practicados por la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno anterior, y la aparición en ese listado del exgobernador Alberto Weretilneck.

Carreras se declaró sorprendida por la revelación y dijo que no había hablado del tema con el actual senador. “La verdad es que es algo totalmente intimidatorio, para él y para todos -afirmó-. No sabemos cuántos listados más puede haber. Me parece algo inaceptable”.