Las 6 islas del Caribe que están de moda: descubrí los destinos más elegidos del año

República Dominicana mantiene el ritmo con sus paquetes all inclusive y su amplia oferta de playas.

El Caribe vuelve a aparecer en el radar de los argentinos con una fuerza que no sorprende, pero sí se explica. No es solo una cuestión de deseo, sino de condiciones concretas que empujan la decisión: un tipo de cambio que, en algunos casos, resulta más amigable que en años anteriores, y una red de vuelos que ya no obliga a planificar con meses de anticipación. Hoy, llegar a una isla caribeña puede implicar una conexión corta en Panamá o Miami, o incluso un vuelo directo, y eso cambia todo.

Los números acompañan esa percepción. En 2025, los arribos de argentinos a Aruba se duplicaron. En República Dominicana, los paquetes all inclusive siguen saliendo a ritmo sostenido, sin grandes sobresaltos. Y, en paralelo, empieza a asomar otra tendencia: viajeros que miran más allá de los destinos tradicionales y buscan experiencias diferentes en islas menos masivas como Martinique, las Islas Vírgenes Británicas o St. Martin.

No todas las islas son iguales, y ahí también aparece parte del atractivo. Algunas conservan la impronta británica, con tradiciones que giran alrededor del críquet; otras tienen acento francés, donde el ron es casi una institución con denominación de origen; y otras, como Curaçao o Aruba, combinan herencias neerlandesas con paisajes caribeños. Lo que las une es el mar: una paleta que va del verde esmeralda al azul profundo, arrecifes de coral y playas que, según la luz, parecen irreales.

Aruba

Entre las opciones más elegidas, Aruba sigue creciendo. Fuera del cinturón de huracanes, con más de 300 días de sol al año y sin presencia de sargazo, se posiciona como una apuesta segura. La playa Eagle Beach aparece de manera recurrente en rankings internacionales y el Parque Nacional Arikok ofrece un contraste inesperado con su paisaje árido y sus formaciones rocosas. A eso se suma una escena gastronómica diversa, marcada por la mezcla cultural de la isla.

Aruba duplicó la llegada de argentinos en 2025 y se consolida como una de las islas más elegidas.



Antigua y Barbuda

Más al este, Antigua y Barbuda proponen un equilibrio entre lujo y naturaleza. Antigua, con sus 365 playas, una por cada día del año, combina historia colonial con infraestructura turística. Barbuda, en cambio, se mantiene casi intacta: playas extensas, baja intervención y una experiencia más cercana al ecoturismo. La conexión entre ambas, a través de un ferry, permite recorrer dos caras del Caribe en un mismo viaje.

Barbados

Barbados, por su parte, suma un diferencial clave: está fuera de la ruta habitual de huracanes. La isla ofrece una doble cara: playas calmas y desarrolladas sobre el Caribe, y una costa atlántica más agreste, elegida por surfistas. En el interior, la historia del ron y los paisajes naturales completan una experiencia que trasciende la playa, especialmente durante el festival Crop Over, que transforma la isla en una celebración cultural.

Aguas turquesa, arena blanca y conectividad aérea impulsan una nueva ola de viajes al Caribe.

Curaçao

Curaçao también gana protagonismo. Su capital, Willemstad, es Patrimonio de la Humanidad y combina arquitectura colonial con colores vibrantes. Las playas del oeste concentran la mayor actividad turística, pero el verdadero diferencial está en la diversidad: cultura, música, gastronomía y excursiones como la visita a Klein Curaçao, una isla deshabitada que resume la esencia del Caribe.

Martinique

En Martinique, la experiencia cambia de tono. Territorio francés en el Caribe, mezcla cultura europea con raíces africanas. Playas, selva, volcanes y una fuerte identidad gastronómica convierten a la isla en una opción distinta. La ruta del ron, con denominación de origen, y la posibilidad de recorrerla en pocos días suman atractivo para escapadas cortas.

Islas menos masivas como Martinique, Curaçao o St. Martin crecen entre quienes buscan escapadas distintas.

República Dominicana

República Dominicana sigue firme como el destino más consolidado. Punta Cana, con su estructura all inclusive, concentra gran parte de la demanda, pero hay más: Bayahibe, la isla Saona o la península de Samaná amplían la experiencia con propuestas más naturales. Santo Domingo, con su casco histórico, aporta el componente cultural.

Detrás de este mapa en expansión hay un cambio más profundo: la manera de viajar. Escapadas más cortas, decisiones más rápidas, combinaciones de precio y experiencia. El Caribe sigue siendo ese lugar al que muchos quieren volver, pero ahora también es, para otros, un destino posible.