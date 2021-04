El «palito» de Graciela Alfano a Susana Giménez luego de vacunarse

Graciela Alfano recibió la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus y compartió su experiencia en las redes sociales.

“Me vacuné en mi país. Rápido, indoloro y seguro. Felicitaciones al personal de salud por su eficiencia y amabilidad”, comentó en Twitter Grace, con dos fotos en la que se la ve recibiendo la dosis y posando con el personal sanitario.

También recomendó: “Vacunate, un paso más cerca!”

Muchos usuarios interpretaron su mensaje como una indirecta a Susana Giménez, quien aseguró que está esperando su dosis en Uruguay.

Me vacuné en mi país.

Rápido,indoloro y seguro.

Felicitaciones al personal de salud por su eficiencia y amabilidad.

Vacunate, un paso más cerca!💉🦠 pic.twitter.com/yfzlTRGHKD — Graciela Alfano (@iconoalfano) April 22, 2021

"Yo no quiero pegarle a nadie, porque si no, me estoy traicionando a mí misma. Si Susana considera que eso es lo que debe hacer, es su decisión y deberá afrontar las consecuencias", afirmó Grace, horas después en declaraciones radiales.

Luego, picante, añadió: "Me refiero a mí, y el que le quepa…, curiosamente, se puso el sayo. Creo que borró que estaba muy cómoda allá, bueno, le deseamos lo mejor".

"Me causa gracia, no me estoy burlando de ella- continuó Alfano- Sinceramente, me da risa, no entiendo cuál sería la diferencia entre vacunarse acá o allá".

"Las vacunas son iguales. Tienen la misma efectividad, si hubiese estado acá, ya la habrían vacunado según su franja etaria”, completó.