El parate petrolero repercutió en Rincón: desocupados de Uocra piden ayuda

Hasta el momento, la localidad petrolera que venía sumando protestas de desocupados era Añelo, pero hoy se le sumó Rincón de los Sauces. Un grupo se encadenó frente al Concejo Deliberante para pedir ayuda. Aseguran que una empresa de servicios petroleros los había despedido con la promesa de recontrarlos, pero esto no ocurrió por el inicio de la pandemia.

"El ajuste en el petróleo se siente, no hay derrame", explicó el concejal del Frente Neuquino Guillermo Ávalos, quien se acercó a escuchar los reclamos de los manifestantes. Aseguró que el Municipio asiste a muchos vecinos, pero reconoció que es posible que no se llegue a todos. Sin embargo, resaltó que la situación es crítica porque ya antes del inicio de la pandemia no había trabajo.

Pablo, uno de los desocupados, contó que son un grupo de 20 personas, aunque algunos más se sumaron al conocer la protesta. Dijo que el año pasado fueron despedidos por la empresa Pecom, que los recontrataría a comienzos de este. Sin embargo, la baja de la actividad por la poca demanda frenó la reactivación de dichos contratos.

Ante este panorama y la crisis económica, los trabajadores no encuentran "changas" que puedan realizar en la localidad. Además, Pablo aseguró que tampoco han podido acceder a las ayudas que gestiona ANSES y que desde la Uocra tampoco los han asistido.

Ya sin soluciones, decidieron encadenarse en el Deliberante para pedir ayuda. "Es para llevarle el plato de comida a nuestros hijos", manifestaron. Ante la intervención de Ávalos, los desocupados levantaron su protesta y comenzaron a conformar un listado para iniciar una cooperativa y, así, poder acceder al programa "Argentina Construye", propuesta que les presentó el concejal.

Las esperanzas, en general, están puestas en la obra pública que impulsa el Gobierno nacional con el programa "Argentina Hace". En Neuquén se desarrollarán proyectos en la capital provincial, Centenario y Cutral Co. Además, Provincia también impulsa sus propias obras, con lo que se espera poder tener cierta activación económica.