El paro de colectivos en Bariloche alcanzó los 15 días

Bariloche cumple quince días sin colectivos este lunes y el paro dispuesto por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Bariloche continúa ya que no hay novedades respecto al pago del 50% de los salarios correspondientes al mes de octubre.

Desde el gremio, advirtieron que "el viernes pasado, el gobierno nacional empezó a transferir los fondos para el transporte a las provincias. Así que hoy esperamos tener más precisiones sobre el pago".

Esta última medida de fuerza que comenzó el 16 de noviembre es la más prolongada en Bariloche ya que tanto en los meses de julio como en octubre, el paro se levantó a los 12 días.

El viernes pasado hubo protestas en el oeste y en el sur de la ciudad donde los usuarios exigieron una solución definitiva al intendente Gustavo Gennuso responsabilizándolo por la falta de colectivos. “Gennuso tiene que garantizar el colectivo para la gente que lo necesita para ir a trabajar. Acá el que la sufre más siempre es el pobre”, señaló Yudith Maripan, una de las tantas mujeres que se sumó al reclamo.

En la reunión convocada por la gobernadora Arabela Carreras con los presidentes de las juntas vecinales de Bariloche para pedir colaboración ante el aumento constante de casos de coronavirus, abundaron los reclamos con respecto al transporte urbano de pasajeros.

Una dirigente barrial planteó: "(Carreras) Nos preguntó cómo pensábamos que el transporte se podía financiar si no había ingresos. Yo me canso de levantar gente que hace dedo y no tiene cómo trasladarse: ¿eso no es foco de contagio?, ¿No los llevo aunque no tengan cómo viajar?”.