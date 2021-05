El paro del transporte en Bariloche se prolongaría hasta el lunes

"No cambió en nada la situación, no se solucionó nada, estimamos que recién el lunes a primera hora podría haber novedades”, dijo el delegado de los trabajadores de Mi Bus Luis Curilén al confirmar la continuidad del paro del servicio hasta tener los salarios depositados.

Ayer, el intendente Gustavo Gennuso firmó la resolución para adelantar con fondos municipales el subsidio de provincia a Mi Bus por casi 7,4 millones de pesos, y así poder completar los sueldos de abril. Sin embargo, los plazos bancarios y administrativos impidieron que se abonen de inmediato los salarios.

La empresa, en una reunión en la Secretaría de Trabajo, ayer ofreció cancelar el 50% de los salarios, pero esa propuesta no alcanzó para levantar la medida de fuerza y los representantes de los trabajadores se ausentaron por mandato de la asamblea.

Gennuso le achacó a los trabajadores desconocer el acuerdo firmado entre la empresa y UTA en la Secretaría de Trabajo, con el compromiso de pago para el martes 11, y acusó a una “interna gremial” que deja a los usuarios de rehenes.

Curilén dijo a este diario desconocer “si hay algo firmado” e indicó que recién el jueves por la noche les informaron que podrían percibir los salarios el martes.

“Hay malestar por los reiterados incumplimientos de la empresa, venimos cobrando fuera de término desde hace meses”, señaló Curilén.

Los trabajadores de Mi Bus no realizaban medidas de fuerza desde diciembre. Cuestionan que el municipio como poder concedente no aplique exigencias a la empresa para que garantice el pago de salarios y el servicio. Señalan que durante el verano Mi Bus pudo recuperar sus ingresos y no se encuentra en la crítica situación financiera del año pasado, donde la recaudación de redujo casi al mínimo.

En medio de este conflicto, ayer se confirmó que la audiencia pública para discutir la tarifa del transporte urbano será el 27 de mayo con una modalidad presencial y virtual. Mi Bus pretende llevar el boleto de 41 a 94 pesos, un planteo que ya cosechó rechazos.