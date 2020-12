El policía que había desaparecido en Cutral Co está de licencia y sin el arma

El policía Mario Alberto Quesada trabajaba en el área de Asuntos Internos de la Dirección Seguridad Cutral Co. Estuvo desaparecido por tres días. Se lo busco por cielo y tierra y finalmente se lo encontró en una zona rural de Junín de los Andes, en buen estado de salud. Aún no se conocen las causas que lo llevaron a movilizarse hasta allí y no dar señales de vida. Se confirmó que al día de hoy está con licencia médica y bajo tratamiento psicológico. Al mismo tiempo, se informó que se le retiró el arma reglamentaria.

Después del intenso operativo de rastrillaje, en el que se utilizó personal de diferentes reparticiones, el avión de la fuerza, drones, perros rastreadores de aquí y de la policía rionegrina, el policía Quesada fue hallado en la zona rural de Junín de los Andes, conocida como Huilquemenuco. Estaba sin la bicicleta, en la que había sido visto por última vez el domingo por la tarde en Cutral Co.

Desde su hallazgo y posterior traslado hasta la comarca está de licencia por razones médicas. "Está bajo tratamiento psicológico, siendo acompañado y asistido por familiares directos", confirmó el comisario inspector Claudio Vinet. El uniformado es oriundo de Zapala y desde allí viajó su familia para seguir de cerca el operativo de búsqueda.

A principio de 2019, y a raíz de una situación personal, Quesada debió recibir tratamiento psicológico prolongado. En esa oportunidad, se había decidido retirarle el arma reglamentaria y trabajaba de civil en el área de Asuntos Internos de la Dirección Seguridad Cutral Co.

"Con el correr del tiempo, y el tratamiento los profesionales decidieron que era momento de reintegrarle su armamento reglamentario hasta que, en esta oportunidad, tuvo que ser puesto a disposición de la jefatura de policía su armamento", aclaró Vinet.

En principio, la licencia médica fue por siete días, y luego se deberá atender por un profesional particular para ver si aconseja o no que vuelva a sus tareas habituales. De todos modos, a su criterio, el jefe policial especificó que sería oportuno resolver su traslado a Zapala, porque allí están sus padres, su hermana y sus hijos. "Sería oportuno y conveniente que esté contenido, controlado y seguido de cerca por su núcleo familiar", describió.

Finalmente y siempre según el relato que el propio Quesada dio, cuando salió desde Cutral Co, en bicicleta, se fue por la ruta 17 hacia Picún Leufú. Allí tomó la nacional 237, pasó por las localidades de Piedra del Águila, Collón Curá, siguió por la ruta 234 hasta La Rinconada, donde abandonó la bicicleta debajo del puente.

Allí, siguió camino por la margen oeste del río, se insertó en la zona montañosa hasta que fue hallado por el personal del área rural de Junín de los Andes, durante los primeros minutos del jueves pasado.