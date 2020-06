Finalmente se abrió el tránsito en el puente Centenario-Cinco Saltos

Actualizar 8.50 hs.-

Para esta mañana se anunció la reapertura del puente Centenario-Cinco Saltos, que estaba cerrado desde el 24 de marzo. El tránsito se habilitó totalmente minutos antes de las 9 porque, a primeras horas del miércoles, la medida aún no se había completado. Fuentes policiales explicaron que del lado de Neuquén sí se permitía el paso, pero del lado rionegrino no porque los policías no habían recibido la orden de levantar el bloqueo.

"De acuerdo a la dinámica de la pandemia, de manera consensuada con la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, decidimos habilitar desde mañana miércoles, el puente que une Centenario - Cinco Saltos", publicó ayer en su Twitter el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez.

Luego, aclaró que, al igual que en los demás puentes interprovinciales, solo pueden circular las personas que se encuentran comprendidas en las 24 excepciones dispuestas por el artículo 6 del decreto de Necesidad y Urgencia 297/20, como personal de salud, fuerzas de seguridad y otras actividades esenciales.

Además, informó que la medida de restricción en los puentes interprovinciales se extenderá una semana más: hasta el viernes 12 de junio inclusive.