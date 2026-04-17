El Gobierno relevó más de 9,4 mil personas en situación de calle: al menos 560 son menores

El Ministerio de Capital Humano informó que hay 9.421 personas en situación de calle en 19 provincias del país, según el primer relevamiento nacional realizado junto a gobiernos provinciales y municipales. Se identificó que el 17% son mujeres y el 83% varones, con una amplia mayoría de personas adultas.

Según la información a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el operativo incluyó 7.894 entrevistas en espacios públicos y centros de alojamiento.

Cómo es el perfil de las personas en situación de calle según datos oficiales

El informe detalla que el 92% de las personas relevadas tiene más de 18 años y el 6% es menor de edad, lo que equivale a unos 565 niños o adolescentes. Además, el 32% permanece en situación de calle desde hace más de dos años y el 90% cuenta con DNI.

Mayoría adulta: el 92% de las personas en situación de calle tiene más de 18 años. Foto archivo: Florencia Salto.

También se registró que el 52% completó la primaria pero no terminó el secundario. En cuanto a ingresos, el 53% realiza alguna actividad laboral, el 56% percibe transferencias sociales y el 30% cuenta con ingresos previsionales.

Qué dijo el Gobierno sobre el relevamiento y las políticas públicas

Desde la cartera que conduce Sandra Pettovello señalaron que “el operativo realizado cumple con la Ley N° 27.654, que establece la creación de un diagnóstico federal de las personas en situación de calle como de las que están en riesgo de estarlo, con el objetivo de promover políticas que les garanticen su identidad e integridad física”.

El organismo agregó que “contar con esta información es fundamental para planificar, derivar y evaluar políticas públicas de manera eficaz”. A su vez, destacó el trabajo coordinado con provincias y municipios para unificar criterios.

El relevamiento se suma a informes anteriores con datos parciales. En la Ciudad de Buenos Aires, un estudio oficial registró un aumento del 27% en la población en situación de calle en 13 meses, al pasar de 3.560 a 4.522 personas entre abril de 2024 y mayo de 2025. En paralelo, organizaciones sociales difundieron cifras más altas en un censo propio.