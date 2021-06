El quirófano móvil para las castraciones ya recorre los barrios de Cutral Co

El quirófano móvil destinado a las castraciones de perros y gatos empezó su actividad este lunes con ocho esterilizaciones en la sede del barrio Zani, en el oeste de Cutral Co y está previsto que continúe hasta el viernes, día dedicado a los gatos. La semana entrante se trasladará a Brentana y luego seguirá en la zona rural de Monte Hermoso. Las operaciones son gratuitas.

La primera experiencia del quirófano móvil se concretó hoy en el barrio Zani -en la sede de la barriada situada en Catan Lil y Nahueve- y permanecerá hasta el viernes. La directora de Zoonosis, Vanina Muñoz explicó que este lunes se concretaron ocho castraciones de perros, a pesar de que se habían otorgado diez turnos. Hubo una persona que pidió para dos de sus mascotas aunque no concurrió.

Para el martes, miércoles y jueves, se continuará con los turnos ya otorgados y el viernes será la jornada destinada a los gatos -tanto machos como hembras- cuya población en crecimiento exponencial también preocupa. Las intervenciones son totalmente gratuitas.

Al tratarse de la semana de estreno del quirófano, se irá evaluando cómo se implementa el operativo y la modalidad de entrega de turnos que por ahora es vía whatsapp. La veterinaria indicó que ya la semana entrante irán al barrio Brentana y la siguiente al barrio rural de Monte Hermoso, situado al sudoeste del ejido urbano.

"Les pedimos que una vez que tengan el turno, concurran y que si por alguna razón no puede venir, lo ideal es que nos avise un día antes. No llegaremos a cubrir todos los pedidos, pero si no va a venir aprovechamos de dárselo a otras personas que si lo van a traer", subrayó. Para trabajar en las barriadas se hacen reuniones con la comisión a través de la dirección de Asociaciones Barriales y se coordinan la forma de trabajar y dónde se instalará el quirófano.

"En Monte hermoso, creemos que tendremos mucha demanda de varios turnos, Lo importante es que el vecino se acerque y que no pierda el turno", mencionó la directora del área.

La comuna cutralquense lleva adelante las castraciones gratuitas aunque en la dirección de Zoonosis, sede situada en el barrio Parque Este. Sin embargo, las agrupaciones proteccionistas que funcionan en Cutral Co y Plaza Huincul reclamaban desde hace tiempo que se implemente este tipo de operativos para llegar a las diferentes barriadas, y en especial, para aquellas familias que no tienen medio transporte para trasladar a los animales hasta la dependencia municipal.