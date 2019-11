Lonco Luan, Neuquén

En mi familia me hablan mucho del respeto me dicen que no debo faltárselo a nadie, entonces de a poco fui aprendiendo todos los valores y poniéndolos en práctica.

Mi madre me dijo que tengo que respetar “porque es de humanos hacerlo, acercarnos a las personas con empatía”, de esta manera me permite comprender a mis compañeros.

Sin el valor del respeto es como estar aprisionado en una “celda” y para que no nos pase eso tomemos las enseñanzas de nuestros padres y la que nos dejaron grandes autores como Mahatma Gandhi quien nos recuerda “que, a pesar de las diferencias entre individuos, la honestidad y el respeto deben seguir predominando.”

Ahora mi pregunta ¿será qué comprender a todos nos hace dignos de respeto?

Manuel Catalán

DNI 46.930.933