«El STJ necesita incorporar el análisis con paridad de género», asegura Márquez Gauna

"El Colegio de Magistrados ha puesto sobre la mesa la necesidad de incorporar el análisis para un Poder Judicial rionegrino con paridad de género", le aseguró a 'En eso estamos' de RN RADIO Santiago Márquez Gauna, vicepresidente del Colegio de Magistrados/as y Funcionarios/as de Río Negro, sobre el pedido de paridad de género en el STJ. "No sostenemos que no haya que buscar alguien idóneo, es el primer filtro; pero es necesario poner sobre el tapete que no hay un punto de partida igualitario para ambos géneros", agregó. Escuchá la nota completa:

"La doctora Adriana Zaratiegui ha marcado una línea en este ámbito, con un contenido de género que ha marcado un momento histórico en el Poder Judicial"