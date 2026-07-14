La semifinal del Mundial 2026 en Atlanta llega con pronóstico de tormentas: ¿puede afectar el partido de Argentina vs Inglaterra?

Se viene un cruce para el infarto. Este miércoles 15 de julio a las 16:00, la Selección Argentina buscará meterse en la final del Mundial 2026 nada menos que frente a Inglaterra. El histórico partido se jugará en el imponente Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, un escenario que podría estar marcado por el clima, ya que el pronóstico anticipó altas probabilidades de tormentas.

Si bien el estadio, considerado una de las joyas máximas de las sedes del Mundial 2026, es uno de los sitios más equipados para afrontar los temporales de lluvia, alertaron que la situación podría traer complicaciones para quienes permanezcan a la intemperie.

El pronóstico del tiempo en la previa de Argentina vs Inglaterra

En Atlanta se anticipó para este 14 de julio alerta por lluvias y tormentas. Según lo anunciado, se espera que durante la media mañana las condiciones veraniegas e inestables se hagan sentir con fuerza. Cerca las 10 la temperatura alcanzaba los 26°C con una sensación térmica de 27°C por la humedad.

La fila para el ingreso al estado será con altas temperaturas y con un índice de radiación UV alto para ese momento de 7. El cielo permanecerá parcialmente nublado.

Para el mediodía la temperatura estimada por el modelo de referencia ECMWF, según el sitio Meteored Argentina, andará en torno a los 29 °C, pero con una ST entre los 31-32 °C. En tanto, el índice de radiación UV se elevará a 9 (muy alto) y la probabilidad de precipitaciones se elevará a un 60%.

El pronóstico del tiempo durante el partido de Argentina vs Inglaterra: ¿se podría suspender el partido?

El verano en Estados Unidos es extenuante porque combina temperaturas extremas, humedad, y tormenta con gran actividad eléctrica, pero desde la organización confirmaron que el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta es uno de los lugares más confortables y seguros de todo el Mundial.

Sin embargo, quien este en las inmediaciones del estadio sin poder ingresar o en el Fan Fest a la intemperie, podrían verse afectados ya que el pronóstico indica para el horario de inicio del partido una temperatura en torno a los 31-32°C con suficiente humedad relativa como para elevar la ST a 34-35°C. A su vez, el índice de radiación UV se elevará a 9, muy alto.

El cielo se mantendrá parcialmente nublado, mientras que la probabilidad de chaparrones y algunas tormentas aisladas permanecerá entre 20-40 % durante la tarde, con ambiente caluroso y húmedo.

Por su parte, el Servicio Meteorológico de los Estados Unidos señaló también un 30-40 % de probabilidad de chaparrones y tormentas, y anticipó que esta probabilidad también se mantendrá para la finalización del final del partido.

Los hinchas que estén dentro del estadio tendrán la tranquilidad de permanecer en un lugar seguro porque además de enfriar, el sistema de climatización que posee, elimina la humedad pesada del verano del sudeste de EE.UU. y purifica el aire mediante filtros HEPA y radiación UV-C, garantizando un ambiente saludable. Además, el reciento cuenta con techo que puede cerrarse en ocho minutos, aislando de inmediato el campo frente a alertas de rayos o lluvia torrencial sin suspender el partido.