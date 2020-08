EL STJ resolverá el 9 de septiembre la causa de sobresueldos en Río Negro

Este mañana se cumplió el debate de la causa sobresueldos en el Superior Tribunal de Justicia, que mantiene condenas para siete ex ministros, y se vincula a pagos de adicionales salariales por fuera de “las esferas de controles” públicos, durante más de seis años.

Los defensores plantearon sus rechazos a las condenas del juicio de agosto del 2018. La resolución del STJ se conocerá el próximo 9 de setiembre.

El máximo tribunal evaluará el fallo condenatorio hacia los ex funcionarios de la gestión radical de Miguel Saiz. Las mayores penas recayeron en los ex titulares de Coordinación, César Barbeito y y Francisco Gonzalez, con tres años y medio de prisión. A los otros ex funcionarios se les aplicó dos años y medio: los ex ministros Omar Contreras, Cristina Uría, Juan Accatino, Alfredo Pega y Diego Larreguy, y el ex Tesorero José Ongaro. El ex Contador General, Gustavo Picci fue multado y, en cambio, se absolvió a los exsecretarios Aníbal Hernández y Sergio Pendas.

Este fallo fue la conclusión del tribunal de juicio, integrado por Gustavo Guerra Lavayen, Ignacio Gandolfi y Marcelo Valverde. El mismo será analizado ahora por el Superior Tribunal de Justicia, conformado para este causa con Ricardo Apcarian, Sergio Barotto, Enrique Mansilla, Rita Custet Llambi y Adrian Zimmermann.

La audiencia fue virtual y sólo un imputado participó: el contador Picci. Los otros estuvieron representados por sus abogados privados Damián Torres, Oscar Pandolfi, Cecilia Cardella, Juan Carlos Chirino y el defensor oficial General, Ariel Alice. Cada letrado atacó la condena con pedidos de nulidad, revisión y baja de las penas. En cambio, el fiscal General, Fabricio Brogna reclamó su confirmación plena.