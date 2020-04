El sueño que resiste en una España amenazada por el coronavirus

Guillermina amanece en Puigcerdá​ una villa de la Baja Cerdanya en el límite entre España y Francia y se comunica con su familia neuquina para compartir sus preocupaciones. Tiene 24 años y llegó a ese pueblo para trabajar de instructora de snowboard en la estación de esquí de Massella. Hasta el 8 de marzo todo salió como lo había planeado, pero el coronavirus, dejó su sueño patas para arriba.

La estación de esquí de Massella

Hoy está viviendo con una tres chicos de Mendoza, uno llegó allí hace 3 años, otro que fue a hacer la temporada y una chica que hace 5 años vive en Barcelona. No saben cuando podrán volver, uno de los chicos tenía vuelo para el 4 de abril a Argentina y se lo pospusieron. Tampoco sabe bien como pagarán el alquiler.

"No pudimos seguir trabajando así que no las estamos arreglando cómo podemos. En el centro de esquí donde estaba que era una escuela, me dijeron ‘no podemos hacer nada’. Los cerros cerraron por el coronavirus y desde ese día no volvieron a abrir”, dice por teléfono.

El cerro en el que trabajaba cerró por el coronavirus.

Cuenta que al principio escuchaban el tema de lejos hasta que empezó a llegar y ahora en el pueblo debe haber unos 17 infectados. En el supermercado entran de a 4, se desinfectan las manos y les ponen guantes. En los bancos dejan distancia y solo van si es muy urgente. La policía los para, pregunta a dónde van, pide tickets del súper y hasta ponen multas realmente muy caras. Todos respetan las medidas, aunque según Guillermina las tomaron tarde.

Cuenta que llegó a España después de mucho tiempo de organizarlo. “Pensé que me recibía en diciembre y me iba a España a hacer la temporada de invierno. Me recibí de profesora de educación física y salí para acá”.

Las calles de Puigcerdá​, España

Hace unas semanas la fue a visitar su mejor amiga de Neuquén. Ella estaba viviendo en Mallorca con el novio pero con todo esto decidieron volver hacia Uruguay. “Ahí me agarró la locura y dije '¿que me voy a quedar acá sola? Me vuelvo'. Pero a su vez pensaba tenés que aguantar, ya va a pasar, llegué hace poco”.

Cuando empezó a acercarse dudó si quedarse. “Mis padres me preguntaban que quería hacer. Lo dudé mucho, tuve miedo, pero traté no tomar la decisión en base al miedo, sino pensando en mi objetivo. Hoy estoy tranquila con ganas de que todo pase”.