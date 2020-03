El turismo mundial padece los síntomas del coronavirus

El turismo está en crisis producto del pánico mundial al coronavirus. Agencias de viajes, hoteles y aerolíneas coinciden que todavía es pronto para señalar los devastadores efectos de la crisis, pero las rutas y estadías canceladas por tiempo indeterminado y ciudades casi vacías de turistas son el efecto de una fiebre imposible de bajar.

A nivel mundial se vive uno de los mayores aluviones de cancelaciones hoteleras jamás registrado en el mundo. Así lo están constatando las mayores agencias del planeta. Booking por ejemplo, registró un descenso de sus reservas entre enero y febrero del 30%. Un porcentaje que sube al 50% en los viajes a Italia.

Las pérdidas en la industria aerocomercial rondan por el momento los US$ 27.800 millones y es el primer declive en la demanda de pasajeros en casi dos décadas, según estimaciones de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo.

Antes del coronavirus, la Organización Mundial del Turismo (OMT) pronosticaba un crecimiento de entre 3 y 4% en el turismo mundial para este año, con respecto a los 1500 millones de turistas que viajaron en 2019, pero todo se desploma.

A tan oscuro panorama, se suma que, justamente, el virus tenga como protagonista a China. El país asiático es el principal emisor de turistas en todo el mundo, con casi 150 millones de viajes al extranjero en 2018 por la Organización Mundial del Turismo (OMT), cifra que se triplicó con creces en diez años. A su vez, también son los más gastadores.

La plaza del Duomo, casi vacía, en el centro de Milán.

Aunque el porcentaje de turistas chinos que llegan a la Argentina es pequeño en comparación con los procedentes de otros países, era un grupo que venía creciendo al 20% anual y se frenó. En su mayoría, estos turistas eligen destinos del sur del país, especialmente Ushuaia y el glaciar Perito Moreno.

En la región

Aunque no hay restricciones para el turismo, en las agencias de viajes comenzaron a recibir más consultas. Salir del país, atrae siempre y sobre todo a los neuquinos. Por el momento casi no hay viajes reprogramados, pero para las agencias locales China no es un gran destino. Hay sí, por estos días, mucha inquietud de pasajeros que tienen tours por Europa contratados que saldrán en los próximos meses.

“Europa es un destino súper importante, y sobre todo entre la gente de más edad, que coincide con la gente que tiene más miedo a una enfermedad así", comentó Leonardo Sebastián, dueño de una de las agencias líderes del sector.

Sebastián explicó que hay protocolos de las líneas aéreas que cambian de acuerdo a la política de cada compañía, pero “cuando está confirmado el riesgo por una enfermedad devuelven los pasajes o se da la posibilidad de que queden abiertos, lo mismo que la hotelería y demás”, dijo.

En este sentido, Aerolíneas Argentinas anunció que autorizará por única vez un cambio de fecha o ruta sin penalidad para a todos los tickets comprados para volar hasta el 30 de noviembre de 2020. En ese caso, deberán abonar solo la diferencia de tarifa en caso de corresponder, según detallaron desde la empresa. También se permitirá solicitar la devolución del pasaje.

Aeropuerto de Neuquén

“Depende de cada situación: puede venir un pasajero y decir no quiero viajar y tiene pasaje a Buzios donde no hubo casos y solo hubo un caso aislado en Brasil, entonces ahí, por lo general, no es válido”, explicó Sebastián.

Según el agenciero, el impacto en las ventas se siente, pero se suma a un parate fuerte que vivían desde antes del virus.

“La caída se da primero por el impuesto del 30%. En diciembre se vendió mucho, enero las ventas estuvieron muy abajo y se mantienen así. Hay varios factores que no están permitiendo vender viajes”, dijo.

Aeropuertos

En cuanto a las medidas que se toman para prevenir el ingreso del virus, el ministro de Salud argentina Ginés González García aclaró que “no se prohibe” la salida o el ingreso a ningún lado, pero la recomendación es evitar viajar a China.

Hay un protocolo de salud que se está llevando a cabo en el aeropuerto de Ezeiza coordinado con la Organización Mundial de la Salud. En la región, de los principales aeropuertos, solo el de Bariloche recibe vuelos directos desde el exterior.

El protocolo de salud en el aeropuerto de Ezeiza es coordinado con la OMS.

Actualmente llega un vuelo internacional por semana, que proviene de Brasil, operado por la compañía Azul y con la confirmación del primer caso de Covid- 19 en el país, comenzaron los procedimientos de actuación en el aeropuerto rionegrino.

En Neuquén también hay protocolos de actuación en los puntos de circulación de pasajeros: los aeropuertos, la terminal de ómnibus (ETON) y los pasos fronterizos. Salvo los pasos con Chile, la provincia no es punto de ingresos internacionales directos.

Parte del impacto de la expansión del virus se verá en los próximos días, cuando se lance una nueva edición del Travel Sale, el tradicional evento para comprar viajes online con descuentos. El próximo Travel Sale está previsto entre el lunes 16 y el domingo 22 de marzo, pero las ofertas apuntarán las escapadas durante los fines de semana largos, Semana Santa y las vacaciones de invierno, pero con más propuestas locales.



Datos 20% cayeron las reservas, y habrá un gran impacto negativo durante Semana Santa. 80% del total de las conexiones aéreas con China está cancelado.

Seguro médico casi obligatorio

Planear un viaje al extranjero en épocas de coronavirus (Covid-19) puede significar un desafío considerable. A priori, será imprescindible contratar un seguro de asistencia médica al turista.

Los seguros cubren la sintomatología como tos, fiebre y falta de aire o dificultad para respirar.

En promedio, para un viaje de dos semanas en marzo a Europa, una cobertura de hasta u$s 60.000 puede oscilar entre $ 6.300 y $ 7.800 en total. Cada prestador ofrece distintos servicios, por lo que es recomendable comparar los detalles de cada uno para ver qué incluyen y qué no.