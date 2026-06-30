Uno de los borrados por Coudet no se presentó a entrenar, se fue de vacaciones y hay enojo en River

Después de la derrota en la final del Torneo Apertura ante Belgrano, Stefano Di Carlo declaró que aproximadamente 15 jugadores dejarían River. En ese contexto, Eduardo Coudet tomó la decisión -junto a la dirigencia- de apartar a varios futbolistas del plantel y no citarlos para la pretemporada en Alicante, España.

Algunos de ellos compartieron fotos para mostrar su día a día en el predio de Cantilo mientras buscan otro club para continuar sus carreras, pero otros optaron por otro camino.

Alex Woiski, delantero de 20 años que llegó al Millonario en 2025 proveniente del Mallorca B, todavía con Marcelo Gallardo como entrenador, no se presentó a los entrenamientos en Buenos Aires y, por el contrario, se fue de vacaciones a su Mallorca natal, a unos 400 kilómetros de donde River realiza la pretemporada. Además, compartió imágenes en sus redes sociales desde el avión, la playa y tomando mate.

Una de las historias que publicó Alex Woiski en su Instagram, de vacaciones en España. (Foto: @alex.woiski)

Woiski nunca llegó a debutar en Primera y este año seguía peleando por un lugar en la Reserva, pero fue uno de los «borrados» por Coudet y ahora deberá esperar qué decisión toma la dirigencia riverplatense al respecto, aunque ya circulan versiones de que podrían acordar la rescisión de su vínculo.

Otro de los juveniles que está siendo observado de reojo es Ian Subiabre. El extremo de apenas 19 años también fue separado del plantel: River argumentó en un comunicado oficial que la decisión se debía a que estaba en tratativas con otro club y, durante el fin de semana, se lo vio disputando un torneo de intercountry.

De todas formas, Subiabre entrena con normalidad mientras define su futuro, con algunas ofertas de clubes de Sudamérica y Europa. Según informó La Página Millonaria, el futbolista pidió disculpas y la dirigencia no aplicaría una sanción.