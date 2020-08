Empleados de salas de juegos de Cutral Co y Plaza Huincul se movilizaron

Hubo movilización en Cutral Co y Plaza Huincul. (Foto: Andrea Vázquez)

Los empleados de las tres salas de juegos que funcionan en Cutral Co y Plaza Huincul volvieron a movilizarse en las dos ciudades. El pedido es para la reapertura con los protocolos respectivos y la habilitación de juegos on line.

Los y las trabajadores de los "casinos" Luck -de Cutral Co-, Maverick y Black Gold -de Plaza Huincul- realizaron una marcha y entregaron petitorios a las autoridades locales. Lo hicieron en el municipio y el legislativo de ambas localidades

"El principal punto del petitorio que es igual al de todos los casinos de la provincia, porque no somos solo nosotros, es que se reabran las salas", explicó Roxana Villar, trabajadora de uno de los lugares. El punto siguiente es la autorización para la habilitación del juego on line que, en la provincia, solo la tiene Casino Magic de Neuquén capital, "en exclusividad y no podemos hacerlo nosotros", indicó.

Esta es la tercera manifestación que lleva adelante este sector de trabajadores y, una vez más, pusieron de manifiesto su situación. En algunos casos, como el Maverick, es "de crisis terminal".

En algunos casos, los trabajadores perciben el ATP y el resto del sueldo lo completan los propietarios. Aunque se aclaró que no todos los trabajadores corren con la misma suerte.