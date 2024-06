“Hablemos de Microagresiones”: una iniciativa para contribuir a ambientes laborales más inclusivos y justos

En el marco del Mes del Orgullo, Adecco Argentina continúa su compromiso con la inclusión y la diversidad a través de la campaña “Hablemos de Microagresiones”. Esta iniciativa lanzada en 2023 se centra en promover la reflexión y el conocimiento sobre las microagresiones de género y hacia la comunidad LGBTTIQ+, con el objetivo de detectarlas y eliminarlas, construyendo así ambientes laborales más inclusivos y justos.

La inclusión y la diversidad en el ámbito laboral han avanzado hasta convertirse en lo que hoy en día llamamos “gestión de la diversidad”. Esto implica desarrollar procesos activos y conscientes para aceptar y valorar las diferencias. A pesar de estos importantes avances, aún queda mucho por recorrer. Los ambientes laborales todavía enfrentan desafíos significativos para lograr una verdadera equidad.

La transición hacia la inclusión en las empresas es un objetivo que requiere un trabajo continuo. Para gestionarla es esencial iniciar transformaciones desde la estrategia de contratación, ampliando el alcance para identificar a un grupo diverso de candidatos calificados.

¿Qué son las microagresiones?



Las microagresiones son expresiones, comentarios o actitudes que transmiten estereotipos, prejuicios o discriminación, y pueden tener un impacto significativo en el bienestar emocional de las personas afectadas. Aunque se denominen “micro”, no se trata de agresiones pequeñas, sino de comportamientos tan habituales y reiterados que muchas veces pasan desapercibidos.

Frases como “Es re linda, no parece transgénero”, “¿Quién es la mujer de la relación?” y “Lo veía re masculino, no me imaginé que era gay” son ejemplos claros de microagresiones. Estos comentarios, aunque a menudo son percibidos como inofensivos, transmiten estereotipos y prejuicios que pueden tener un impacto negativo en las personas a quienes van dirigidos.

Concientización y educación: el Bot AMi



El corazón de esta campaña es AMi (Alerta de Microagresiones), un bot diseñado para generar conciencia sobre qué son las microagresiones y cómo enfrentarlas si presenciamos una. AMi ofrece herramientas y recursos educativos para ayudar a los empleados a identificar y responder a estas situaciones, fomentando un entorno de respeto y apoyo.

Como parte de la campaña, Adecco ha redactado un glosario de terminologías utilizadas por la comunidad LGBTTIQ+. Familiarizarse con estos términos es fundamental para promover el respeto y la inclusión. Además, se ha recopilado un documento con ejemplos comunes de microagresiones, con el fin de visibilizarlas y concientizar sobre ellas, ya que detectarlas es el primer paso para eliminarlas.