En Aluminé faltan médicos y hay un caso sospechoso de coronavirus

El Municipio de Aluminé informó sobre los resultados de la reunión en la que se trató la cuarentena obligatoria por coronavirus que mantuvo su comité de emergencia esta mañana. Entre los puntos principales se destaca la falta de médicos y la preocupación por el cumplimiento del aislamiento, sobre todo, de quienes viajaron a Chile, uno de los países considerados de riesgo.

"Se sigue insistiendo en la información que brinde Migraciones, ya que por el momento se tiene el conocimiento informal de la gente que ha viajado en los últimos días, ya se notificaron a 35 personas". Ese es un fragmento del acta del comité que publicó el Municipio y que pinta el panorama local.

El director del hospital, Fabián Gancedo, manifestó que la situación es "difícil" porque solo cuentan con dos médicos y se sumarán otros dos, pero por el fin de semana largo. Esto preocupa especialmente al profesional porque, aseguró, es alarmante la cantidad de personas que han estado en Chile, lo cual podría derivar en casos que empiecen a manifestar síntomas en los próximos días si no toman los recaudos necesarios.

En el comité también se cuestionó que los vecinos estaban haciendo "vida normal", por lo que se solicitó a la Policía y a Gendarmería que refuercen los controles.

Diego Rosemberger, del distrito educativo XI, informó que el Ministerio de Educación enviará módulos alimenticios para atender la falta de comedor. Al día de hoy, y considerando el informe que han enviado las y los directores de las escuelas, hay 400 estudiantes en situación de necesidad, detalló. Detalló que se trata de cajas preparadas para 20 días con artículos de primera necesidad.

El llamado de atención

El director del hospital, Fabián Gancedo, parece haber sido el más vehemente durante la reunión del comíté. Estas fueron sus palabras que quedaron registradas en el acta publicada por el Municipio:

"Gancedo manifiesta que no debe haber excepciones en este momento. Hoy es de vital importancia que se cumpla completamente la norma. Porque lo que se haga hoy, de esta manera, realmente se evitará el contagio. Como conducción hay que tomar decisiones firmes en este momento para poder estar bien en unas semanas. Estos 11 días que restan harán la diferencia completamente. No hay otra opción de lo que podamos hacer más que no mezclarnos. Porque ninguno de nosotros tiene inmunidad frente al virus, no tenemos memoria inmunológica que nos defienda, por eso es tan contagioso. NO tenemos que buscar la excepción como instituciones, son momentos para realmente parar. Hay datos esperanzadores de países que han tomado estas medidas a tiempo y con el acompañamiento social. No podríamos atender sanitariamente una explosión del virus, es trascendental lo que podamos hacer ahora".