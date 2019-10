En Bariloche celebran la capital alternativa de Fernández

La definición de que Bariloche sería una capital alternativa en la eventual presidencia de Alberto Fernández, que anunció un plan federal para recorrer todo el país, fue celebrada en el ámbito del Frente de Todos local.

La senadora nacional Silvina García Larraburu y el concejal y excandidato a intendente, Daniel Natapof, destacaron este anuncio que la semana pasada realizó el candidato a la presidencia.

Natapof difundió una carta personal que remitió a Fernández en la que valora la decisión como una “firme y práctica propuesta de materializar un país federal” y remarcó que esa iniciativa permitirá establecer un diálogo directo con los potenciales funcionarios nacionales.

“Fue motivo de orgullo y esperanzas, encontrar a Bariloche entre esas capitales alternas seleccionadas”, destacó Natapof en la carta y enumeró una serie de valoraciones respecto a las características de la ciudad turística y polo científico y tecnológico del país. Pero también admite la división de “los dos Bariloche” y el “llamativo contrastaste social”.

Natapof anticipó a Fernández que se necesita en la ciudad inversión en infraestructura y servicios además de una “acción coordinada” entre los tres niveles del estado: nacional, provincial y municipal -los dos últimos en manos del partido provincial Juntos Somos Río Negro-.

El concejal indicó que Bariloche producto de su “crecimiento desordenado” fue “aislada” del resto de la provincia y remarcó que a pesar de ser la ciudad más poblada y que mayores ingresos aporta a las arcas provinciales, las decisiones políticas hasta el momento han sido dominadas desde el Valle y la zona Atlántica.

En un comunicado de prensa, la senadora García Larraburu también celebró la decisión de que Bariloche sea una capital alternativa. “El interior profundo necesita volver a tener un modelo de país que genere oportunidades”, indicó la senadora que también valoró el polo científico que tiene la ciudad.

Además opinó: “la infinidad de riquezas de nuestro país serán potenciadas gracias a una decisión de estas características, permitirá que todo el territorio argentino se fortalezca mancomunadamente, reforzando el vínculo de las provincias con el gobierno nacional”.

La carta completa de Natapof

Estimado Alberto:

Días pasados, tomé conocimiento de tu propuesta de crear capitales alternativas y trabajar con tu gabinete desde estos distintos puntos de nuestro país, en lo que constituye una firme y práctica propuesta de materializar un país federal.

Ese federalismo que anhelamos, que requiere de una interacción que siempre será insuficiente en tanto y en cuanto nuestros pueblos, ciudades y provincias, deban peregrinar a la capital en forma unidireccional. Por eso, tu propuesta, permitirá justamente, establecer un diálogo a partir de la presencia, el conocimiento y la experiencia de compartir el territorio con autoridades, referentes y ciudadanos.

Asimismo, fue motivo de orgullo y esperanzas, encontrar a Bariloche entre esas capitales alternas seleccionadas. Podemos imaginar con nitidez, los motivos de esa elección: nuestra ciudad es un destino turístico nacional e internacional, representante de nuestro país ante el mundo, puerta de entrada a la Patagonia, lugar de bellezas naturales únicas en el mundo, sede de numerosas instituciones de enorme prestigio en el campo científico-tecnológico; y al mismo tiempo, lugar de enormes contrastes sociales, hogares precarios sometidos a un clima riguroso, un sistema económico que nunca ha podido brindar empleo estable a cuantiosos sectores de la población, como decimos por acá “los dos Bariloches” que en realidad son múltiples y conviven en una urbe fragmentada y excluyente.

Los motivos de ese llamativo contraste social, exceden el marco de esta carta, pero sí puedo decirte en apretada síntesis que los orígenes se relacionan con una ciudad no planificada, que ha crecido al ritmo desbordante de la actividad turística en uno de los ejidos más extendidos del país, con una dependencia crónica de una única actividad, el turismo, que es fundamental pero no suficiente que además no logra romper la estacionalidad; con una enorme presencia de científicos y tecnólogos e instituciones de prestigio internacional pero que aún no conforman un verdadero complejo integrado, una ciudad con una necesidad nunca realizada de encontrar la senda de la diversificación de su matriz productiva y una desinversión de décadas en materia de infraestructura.

Al mismo tiempo, todo ello representa una oportunidad enorme, porque además tenemos un gran potencial como ciudad referente de la región andina con presencia de tres provincias (Neuquén, Chubut y Río Negro), con un vínculo con el país hermano de Chile aún por desarrollar en materia cultural, comercial y productiva, porque tenemos también mucho por crear además de nuestros famosos chocolates, con una enorme cantidad de productores de la economía social y pymes que tienen posibilidades de expandirse a la región, al país e incluso de exportar y hemos demostrado nuestra inventiva y capacidad de vincular el sector científico y productivo como lo demuestra el desarrollo en el ámbito cervecero, porque tenemos una actividad forestal que aún espera un abordaje estratégico y muchas otras actividades que podría reseñar.

En todos estos casos, tenemos la oportunidad única de generar, esencialmente a través de las micro, pequeñas y medianas empresas, empleo digno y permanente. Sin embargo, necesitamos de inversión en infraestructura y servicios pero también una acción coordinada de los tres niveles de Estado: nacional, provincial y municipal.

En la provincia, es una realidad ampliamente conocida, nuestro crecimiento desordenado pero también aislado del resto de Río Negro. Históricamente, las decisiones políticas han transitado entre el Valle y el Atlántico, siendo Bariloche la ciudad más numerosa y compleja, pero también quien genera los mayores ingresos para las arcas provinciales. Aún cuando no se tratara de nada premeditado, así ha transcurrido nuestra historia y ello ha implicado quedar relegados y sometidos a una crónica falta de inversión.

Somos además, sede de migración, no sólo de los grandes centros urbanos y de Chile, sino también de la población rural de nuestra querida Línea Sur. Nuestro escenario, entonces, es complejo y al mismo tiempo, heterogéneo y rico en oportunidades. Estoy seguro que tu presencia y la de tu gabinete en un futuro muy cercano, les permitirá constatar estas líneas y también aportar propuestas y soluciones. Bariloche necesita resolver sus problemas crónicos pero también podrá entonces, aportar a la Nación todo el potencial que sus empresarios, artistas, emprendedores, científicos y trabajadores pueden brindar a través de sus creaciones, investigaciones, productos y trabajo.

Un abrazo.

Daniel Natapof.

Concejal - Frente de Todos.

Presidente de la Asociación de Sociólogos de la República Argentina (ASRA).