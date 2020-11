En Bariloche hay más cautela que entusiasmo por la vuelta del turismo

A partir del 8 de diciembre, no se exigirá el test negativo de Covid-19. Foto: Alfredo Leiva

Los empresarios del sector turístico de Bariloche consideraron la reapertura de la actividad turística en Río Negro a partir del 8 de diciembre como “una buena noticia” aunque se mostraron cautos tras la experiencia piloto en la ciudad con turistas del Alto Valle.

Celebraron también la decisión del gobierno provincial de no exigir el test de Covid negativo a los turistas que ingresen a la ciudad. “No estábamos de acuerdo con esto porque no predispone a la gente a viajar. Ya son demasiados escollos. Y tampoco es que el test de alguna seguridad. Quizás hoy das negativo y mañana no”, advirtió Néstor Denoya, presidente de la Cámara de Turismo de Río Negro y, destacó que se trabaja para que todas las provincias exijan los mismos requisitos.

Además, consideró que la experiencia piloto con turistas del Alto Valle “fue solo un primer paso” en el que Bariloche recibió “menos gente de lo esperado”.

“Vamos a tener que hacer un trabajo fuerte porque no hay demanda. La gente suele definir en septiembre si se va de vacaciones pero este año será diferente. Van a evaluar sobre la marcha si pueden o si invierten la plata en otra cosa”, señaló Denoya y admitió: “Van a salir pocos y vamos a trabajar por debajo de lo que uno anhela o espera”.

Los empresarios consideraron que "a medida que se vayan aliviando las barreras, la gente se va a animar a viajar más”. Foto: Alfredo Leiva

Respecto al anuncio de la reapertura turística, el empresario hotelero Hugo De Barba dijo: "Quiero ver la letra chica". "Esperemos que la cosa funcione porque lo cierto es que la prueba piloto no resultó. No vino gente. En cuanto al verano, entiendo que llegaremos al 20% de ocupación. A muchos hoteles no les conviene ni abrir. El punto de equilibrio está en el 35% de ocupación".

Orieta Lillo Arenas, de la Asociación Hotelera Gastronómica de Bariloche, en cambio, consideró el anuncio del gobierno provincial como “un paso enorme, ya sin tantas trabas”. Describió que la puesta en marcha de los protocolos “dio muy buenos resultados, sirvió para capacitar el personal y practicar para cuando el turismo sea más masivo”.

Resaltó que “a medida que se vayan aliviando esas barreras, la gente se va a animar a viajar más”.

Denoya optó por ser prudente y recalcó que “hay que evaluar cómo se desarrolla el virus día a día. Quizás, la provincia llegue a diciembre con una caída de casos como el AMBA. Pero lo cierto es que esto es muy volátil y no tenemos antecedentes de semejante magnitud”.

“Lo que planteamos hoy, mañana puede cambiar –admitió el empresario- y el turismo es previsibilidad. Dos días atrás, le decíamos a la gente que tenían que venir con la PCR. Y hoy, todavía no tenemos los protocolos autorizados para el transporte. No sabemos si los catamaranes van a funcionar o los micros”.