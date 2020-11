Los jardines maternales reabren sus puertas esta semana en Bariloche

Después de ocho meses de cierre por la pandemia y varias movilizaciones en el Centro Cívico, los jardines maternales vuelven a abrir sus puertas aunque como talleres culturales.

A partir de la aprobación de los protocolos por parte del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), algunos jardines ya están en funcionamiento y otros abrirán sus puertas en el transcurso de esta semana.

“Las familias deben entender que no es una vuelta a clases. Los proyectos pedagógicos seguirán como hasta ahora, a través de plataformas virtuales. Abrimos como talleres culturales. Para nosotros, es un nuevo comienzo aunque muy diferente a lo que habíamos pensado y deseado”, reconoció Cecilia Saénz, la directora del jardín Luna Gorda

El cupo de niños dependerá del espacio físico de cada jardín y los turnos serán de 3 horas máximo por la mañana y 3 por la tarde, aunque con un intervalo entre ambos turnos para desinfectar las instalaciones.

En los próximos 14 días, luego de una evaluación podrían ampliarse los horarios y la cantidad de chicos por institución.

“Tenemos un horario restringido así como también la cantidad de niños autorizada. El COE evaluó las condiciones de cada jardín y determinó la cantidad de chicos de acuerdo a los metros cuadrados”, señaló Sáenz.

Advirtió que el horario de reapertura no es conveniente para los padres: “Los jardines maternales tenemos una amplitud horaria de 10, 11 o 12 horas. Pero en este momento, no se puede”.

Señaló que “muchas familias ya se organizaron con niñeras porque no contaban con el jardín. De modo que económicamente, no nos beneficia”.

En el caso de Luna Gorda, su directora señaló que antes de la pandemia, concurrían unos 100 niños. “Hoy, con esta situación, puedo recibir 22 por la mañana y 22 por la tarde. Pero en una sala para 14 nenes, no llego a armar un grupo de 4 porque a las familias no les cierra. No pueden dejarlos por tres horas. Nadie trabaja por 3 horas”, planteó.

Durante los meses de pandemia, dos instituciones debieron cerrar sus puertas. Algunas instituciones lograron ser incluidas en el programa ATP desde el comienzo de la cuarentena pero muchas otras no.