En bloque exigen a Gutiérrez cambios en la coparticipación a municipios

El reclamo por una nueva ley de coparticipación que distribuya con más equilibrio los recursos provinciales a los municipios volverá a meterse este año en la agenda del gobernador Omar Gutiérrez, de la mano de diputados e intendentes aliados y opositores. Aseguran que la norma está “obsoleta” y que el debate “no puede esperar más”.

Quien se puso a la tarea de reunir voluntades en el interior es el legislador de Siempre y exintendente de Plottier, Andrés Peressini, quien inició una recorrida junto a su par del bloque, Laura Bonotti, por las 57 localidades que tiene la provincia.

El diputado aseguró que las ciudades más perjudicadas por el actual reparto son Rincón de los Sauces, San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Senillosa, San Patricio del Chañar, Centenario, Plottier y Añelo. “Varios intendentes creen que es hora que se plantee en la Legislatura y, con decisión unánime del Poder Ejecutivo, una discusión sobre la ley de coparticipación para que verdaderamente se dé, en el próximo año o los siguientes, una real distribución de los recursos”, planteó Peressini.

La ley ya tiene 27 años y los municipios cambiaron. Algunos disminuyeron su población, otros la aumentaron y algunos la duplicaron”. Andrés Peressini, exintendente de Plottier y actual diputado.

La intención sería crear un frente con representantes de las localidades más afectadas para poder avanzar en la instalación de un proyecto modificatorio como lo prometió Gutiérrez en enero de 2016.

“La ley ya tiene 27 años y los municipios cambiaron. Algunos disminuyeron su población, otros la aumentaron y algunos la duplicaron”, dijo.

Dio como ejemplo la diferencia entre Plottier y Cutral Co, donde la primera recibe cuatro puntos menos de coparticipación que la segunda (equivalente a unos 55 millones de pesos por mes), siendo que “ya es la segunda ciudad de la provincia con más de 33.000 electores”.

“Esto dignifica que hay municipios de mayor poder adquisitivo, otros de poder adquisitivo medio y otros de muy bajo que dependen de decretos del gobernador o de visitas en los aniversarios para poder pedir fondos”, cuestionó.

La provincia tiene previsto repartir este año 17.818 millones de pesos por envíos automáticos entre los municipios de primera, segunda y tercera categoría, aunque otros fondos saldrán de manera discrecional para colaborar con las comisiones de fomento o cubrir los rojos.

En números $17.818 millones repartirá este 2020 a los municipios el gobierno provincial. El monto podría crecer por otras necesidades.

“Amor y odio”

Peressini en plena sesión de la Legislatura de Neuquén. Foto: Florencia Salto.

Peressini aseguró que será “un tema sistemático de presentación en cada sesión” de este año, pese a que su bancada llegó a la Legislatura como una lista colectora del actual gobernador. “Yo con Gutiérrez tengo una relación de amor y odio. Somos respetuosos de las decisiones que cada uno toma y creamos una relación positiva, no de adularse”, aseguró.

Según el diputado, no se está pidiendo que la provincia coparticipe más, sino que la distribución “sea más justa”. “Este año tenemos el censo que va a permitir conformar la comisión fiscalizadora que prevé la ley y se pueda llegar a un reparto de equilibrio. No se puede esperar más. Esta fue una ley innovadora y ahora nadie se anima a abrirla porque tiene costos políticos”, sostuvo.

Vacaciones políticas “a lo Felipe”

El diputado Andrés Peressini se propuso ser “el primer diputado en recorrer las 57 localidades de la provincia”. En enero inició un viaje que comenzó en el centro de Neuquén y que esta semana seguirá por 19 pueblos y ciudades del norte a bordo de una camioneta Hilux “modelo 2013” que recibió en préstamo de la Legislatura como el resto de sus pares. Dijo que alquiló otra similar -”a costo mío”, aclaró- pero del 2011 porque las recorridas son junto a asesores que preparan carpetas con información de cada localidad que va leyendo por el camino.

El diputado, que asumió su banca el 10 de diciembre junto a su par del partido Siempre, Laura Bonotti, dijo que no tiene problemas en reconocer qué lugares no conocía. Ubicó en ese lote a Las Coloradas, Los Catutos, Aguada San Roque y Santo Tomás. “En otras había estado hace mucho tiempo, remando o disfrutando de la vida, pero no como político”, afirmó.

El legislador aseguró que no inventó “nada nuevo” con su recorrida, sino que lo “copió” del exgobernador Felipe Sapag.