En busca del encuentro: el desafío de los instrumentistas en pandemia

“El encuentro con el público es lo que le termina de dar sentido al devenir de un artista”. Después del primer año de pandemia, el instrumentista barilochense Juan Fulgueiras alcanzó a ofrecer dos conciertos en abril en el Camping Musical Bariloche hasta que las restricciones por la situación sanitaria volvieron a alejar la posibilidad de presenciar un espectáculo artístico.





Hasta el aislamiento, su vida se desdoblaba entre conciertos de música en vivo y la docencia: “Casi en su totalidad, los instrumentistas no podemos vivir o depender solo de este trabajo para subsistir. Se genera una constante lucha para dedicarle tiempo a los procesos creativos y a la actividad de subsistencia. Hay una búsqueda personal y laboral”.

Según este guitarrista, la primera fase de la cuarentena significó más tiempo disponible y, “en un primer momento, resultó beneficioso”. Sobraron horas de estudio para iniciar y desarrollar un proceso creativo. “Para alguien que estudia un instrumento fue seductora esa realidad tan dura que, para otra gente, detonó como una crisis. En lo personal, los primeros meses estuve fascinado de tener ese tiempo para el estudio, más allá de que en la actividad docente hubo que readecuar todo”, reconoció Fulgueiras, de 43 años, con 20 en Bariloche.

La dificultad surgió cuando la pandemia comenzó a alargarse más de la cuenta y artistas como él se encontraron con que lo producido durante el aislamiento, demandaba ser escuchado. “Ninguna obra está completa hasta que no es vivenciada por otro. Lo mismo sucede con un artista plástico o un actor. Llevás meses trabajando y no termina de tener sentido hasta que no se encuentra con alguien en quien influir. El proceso creativo queda como trunco”, expresó.

En tiempos de pandemia, Fulgueiras concretó una ampliación de su trabajo solista “Seis cuerdas al sur” al que definió como “música ciudadana y la búsqueda de una identidad patagónica”. “Es todo tango con algunas cositas -acotó-, música de raíz urbana que busca una interpretación más del interior. El tango de las urbes está en un estado de crispación. Con Seis cuerdas al sur propongo parar la pelota”.



El retorno de los espectáculos en vivo había significado una buena noticia para los artistas.



Esta propuesta ganó el apoyo del Inamu (Instituto Nacional de la Música) en 2019. Con ese financiamiento, se realizaron piezas audiovisuales. “Lo que me propuse en la pandemia fue profundizar, ampliar ese repertorio”, dijo. Incorporó a Valeria Giraudo para que el repertorio no fuera simplemente instrumental. Pero el desafío para más adelante, es sumar a otros cantantes de la Patagonia.

El instrumentista destacó la posibilidad de brindar dos conciertos en abril para difundir su último trabajo, hasta que las nuevas medidas restrictivas volvieron a interrumpir el contacto con el público.

“Después de un proceso artístico, nacen nuevos paradigmas. Pero si ese trabajo no cae en un encuentro con el público o no se socializa se fagocita sin haber nacido. Cualquier artista se alimenta de ese feedback. A la hora de encarar una interpretación, queda en nuestra memoria qué efecto tuvo”, planteó Fulgueiras que, además es profesor de música en la escuela rionegrina 45 y dicta clases particulares para quienes encaran el camino de ser músicos profesionales o simplemente buscan un hobby.

Sobre sus dos últimos conciertos en pandemia, el músico admitió que “fue muy raro. Poca gente y todos distanciados. A diferencia del fin artístico que nos atraviesa como una comunión, ahora la otra persona se ve como una amenaza. Va a costar desandar este nuevo paradigma cuando todo esto pase”.



Fulgueiras aseguró que al principio, la cuarentena sirvió, pero luego se tornó muy complicado.



Con la situación sanitaria actual, Fulgueiras consideró que es difícil proyectar con entusiasmo. Además, cuestionó que Bariloche solo dispone de dos salas para conciertos, como la Biblioteca Sarmiento y el Camping Musical Bariloche. “Es durísimo para la comunidad de artistas de Bariloche. En mi caso, he tenido alguna convocatoria del estado para generar material audiovisual para transmitir por Streaming pero es difícil. No hay un aplauso después de un tema para ver la energía en el lugar. Es como tocarle un tema a una cámara”, describió.

De todos modos, destacó “los apoyos del estado para los artistas porque está flaca la participación estatal. Hay mucha gente necesitando apoyo”.