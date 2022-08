Cómo tomar las riendas de una vez

Hay algo indiscutible: el cambio propio es el camino; no se trata de cambiar a los otros, sino de cambiar uno. Culpar a otros no es la mejor manera de enfrentar la realidad.

Con frecuencia, los pacientes acuden a la consulta psicológica con un discurso que denota una posición pasiva frente a los otros y la realidad.





Es común escucharlos quejándose de un millón de cosas que parecen sucederles solo a ellos, como si no existiera otro rol posible en este mundo que el de la víctima que no merece tanta injusticia y crueldad.

La maldad, la traición y el engaño sobrevuelan a estas personas para finalmente caer sobre sus cabezas, dejando en el lugar de culpables a los otros: parejas, madre, padre, hermanos/as, amistades o compañeros de trabajo…

No es difícil advertir que estas personas encuentran, al menos inconscientemente, una cuota de beneficio en la queja recurrente; aunque esa recompensa no sea más que recibir la compasión ajena o mostrarse ante los otros como mártires.

Sin embargo, la angustia que sienten es real y desean despojarse de ella. ¿Qué ocurre cuando alguien que se siente así consulta a un psicoanalista? Primero vendrá una catarsis con nuevas quejas sobre su mala fortuna y acusaciones para unos cuantos. Luego, el psicoanalista procurará lograr en el consultante cierto grado de implicación.

¿Qué significa esto? Ni más ni menos que el paciente deje de cuestionar a otros para comenzar a cuestionarse a sí mismo. En otras palabras, que se pregunte qué tiene que ver él con esto que padece, por qué está permitiendo que tal cosa suceda, etcétera.





En resumidas cuentas, el psicoanalista le preguntará: “¿Qué tenés que ver vos en esto que te pasa?”. No hay análisis posible si no logramos implicarnos en aquello que nos sucede. El único cambio que puede trabajarse en una terapia es el de la persona que consulta.

Si el paciente es de esos seres que esperan que el cambio venga de afuera, de los demás, posiblemente malgaste su tiempo en la consulta. No obstante, es válido preguntarse: ¿Los otros, entonces, no lo harán? ¿No modificarán las conductas que molestan al resto? No lo sabemos. Tal vez varíen su accionar a partir del propio cambio. Tal vez no. Tal vez deba el paciente dejar de relacionarse con ellos y pagar el precio de perder ciertos vínculos, algo que a veces resulta saludable.

Pero más allá de estas posibilidades, hay algo indiscutible: el cambio propio es el camino; no se trata de cambiar a los otros, sino de cambiar uno frente a esos otros que no cambian.

Como individuos, el único cambio al que podemos aspirar es a aquel que tiene que ver con cada uno de nosotros/as. Y siempre seremos responsables de lo que nos pase, aunque más no sea por seguir permitiendo lo que ya no toleramos. Hacerse cargo es la cuestión; y moverse… ¡que no somos árboles!





Por Lic. Daniel A. Fernández, Psicólogo y autor del libro Los laberintos de la mente (Editorial Vergara). www.espaciodereflexion.com.ar