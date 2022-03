Discapacidad, la discriminación más marcada

La discapacidad fue la situación de discriminación más denunciada a la línea 168, la vía telefónica que puso el INADI hace un año para que la población pueda informar estos hechos, mientras que el ámbito donde se producen más actos discriminatorios es el educativo.





Los datos se desprenden del informe que publicó el INADI a modo de balance al cumplirse un año de la implementación de esta línea, en el marco, además, del Día de Cero Discriminación.

“El motivo más denunciado es discapacidad (10,05%), que es el motivo históricamente más denunciado en el organismo. Para este grupo el INADI es una herramienta importante de resolución de sus conflictos”, explica Demián Zayat, director de Asistencia a la Víctima

En el segundo lugar están los motivos de salud, a lo que el INADI atribuyó a los efectos de la pandemia. El organismo destacó que comenzó a recibir denuncias de personas discriminadas por su entorno o en el ámbito laboral por haber padecido Covid, personal de salud maltratado por sus vecinos por estar en contacto directo con el virus y mujeres embarazadas a las que no se les permitían estar acompañadas durante el parto por protocolo. Este panorama “hizo crecer la cantidad de consultas vinculadas a la salud, que reúne al 4,58%”.

Además se encuentran también los motivos de género e identidad de género (3,46%), aspecto físico (3,17%), orientación sexual (3,17%) y xenofobia (2,62%), edad (2,13%) y violencia contra la mujer (1,90%).





En cuanto a los ámbitos donde ocurren actos discriminatorios, los principales referidos fueron: educativo (7,7%), administración pública (5,56%), salud (5,19%), empleo privado (4,70%), comunicación (4,69%) y barrio (4,18%). Zayat destacó que “Llegamos en el año 2021 a 12.387 asesoramientos, que es un número mucho mayor que los 9 mil del año anterior y los 5 mil del año precedente”.

Sostuvo que el resultado es que “ahora es mucho más sencillo comunicarse con el INADI. Proyectamos aumentar entre un 10% y un 15% la cantidad de consultas durante el 2022”. “Si miramos los ingresos por mes, podemos observar un crecimiento muy marcado en la segunda mitad del año pasado, cuando la línea ya logró instalarse en la sociedad”, explica el director.

La línea 168 atiende denuncias todos los días de 9 a 19 horas, incluyendo sábados, domingos y feriados, pero si se comunica fuera de ese horario puede dejarse un mensaje grabado o al correo electrónico de atención al público: 0800@inadi.gob.ar

Las personas sordas pueden mandar un video en Lengua de Señas Argentina (LSA) por WhatsApp al 11 4404 9026. También se puede realizar el proceso mediante la herramienta “Trámite a distancia”, a la que se accede desde el sitio http://tramitesadistancia.gob.ar.





“Si fuiste víctima de un hecho o acto de discriminación podes realizar la denuncia ante el INADI. La denuncia dará comienzo a un procedimiento administrativo contra la persona denunciada, en donde se intentará una conciliación para evitar que se siga realizando la conducta o para lograr una reparación o retractación. De no poder arribarse a un acuerdo se abrirá un período donde ambas partes (denunciante y denunciado) presentarán las pruebas de que quieran valerse. Una vez realizadas, el INADI emitirá un dictamen que establecerá únicamente si la conducta denunciada fue discriminatoria o si no lo fue. El INADI no aplica sanciones de ningún tipo, ni actúa de oficio”, explica el organismo en un comunicado.