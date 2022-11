Claudio O’Connor, líder de Malón, en la previa al Metal Valley Festival: «Estamos contentos de volver al Sur»

El próximo fin de semana, más precisamente el viernes 11 de noviembre, el Festival de Metal más importante del país llegará a la región. Es que el Metal Valley Festival se presentará en el Polideportivo S.T.I.H.M.P.R.A. y habrá una convocatoria a grandes bandas, entre ellas, la reconocida Malón.





En este contexto, «En Eso Estamos» de RN RADIO dialogó con Claudio O’Connor, líder de la banda y recordado ex vocalista de Hermética, una de las referencias de este género en el país, para conocer cómo llegan a esta nueva edición del Festival.

«Estamos contentos, esta fecha y esta grilla ya la compartimos anteriormente, creo que en Cipolletti. Estuvo muy bueno, así que contentos de compartir con nuestros colegas», señaló el músico en la tranquilidad de su hogar.

Aún después de varios años de carrera, O’Connor aseguró que «las giras siguen generando ansiedad, y a esta altura del partido se genera otra ansiedad, que es hasta cuando mi cuerpo aguantará hacer esto (risas)».

Tras ser consultado sobre cómo evoluciona el género, señaló que «nosotros vivimos la evolución del metal a través de lo que nos pasa a nosotros. En tantos años de carrera, mantener la vigencia y seguir tocando por el país y América es importante. El género no se ha quedado en el tiempo, es lo que nosotros vemos, con la cantidad de gente que viene a los shows y todo lo que se arma. Siguen surgiendo cosas nuevas todo el tiempo, estamos terminando un nuevo disco de Malón ahora».





En relación a esto último, se le consultó por los géneros emergentes y lejos de generar polémica, se sinceró al afirmar que «soy más del palo del rock y la melodía, el estribillo repetitivo; entonces no le doy mucha bola al surgimiento de otros géneros. Sí me gustan las bandas de rock con otros estilos, a nivel nacional e internacional. Hay algunas bases de estos géneros nuevos que están buenas, pero no me convence mucho la lírica».

Claudio también puso el ojo en lo que viene y señaló que «el año próximo queremos presentar el disco, que ya estamos en los detalles finales. Lo que se viene es esto, por el momento no tenemos el título pero a la brevedad lo sabrán».

Sobre el Festival, O’Connor deseó «que todos destapen una sidra, porque estamos en la región indicada», y también contó su postura respecto a compartir con bandas que recién están comenzando: «Escucho de rebote lo que escucho en el camarín a veces, respecto a otras bandas emergentes en los festivales. Me gusta compartir lo nuestro, que sean parte del evento, no voy fino a ver cómo tocan ni me pongo en una faceta crítica».

Al cierre, y después de contar que su gato Blondie es de origen patagónico (y que no lo traerá porque «son muy territoriales y no les gusta moverse»), O’Connor extendió la invitación al público y expresó que «a toda la gente del Alto Valle, los esperamos el 11 para vivir la fiesta con los colegas. La vamos a pasar bárbaro, esperamos que se acerquen y que vayamos despidiendo el año. Estamos contentos de volver al Sur».





