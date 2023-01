Dónde se pueden ver las películas nominadas a los Óscar

Cincuenta y cuatro películas fueron nominadas a los Óscar el martes, entre ellas «Argentina 1985», nuestra representante que se ilusiona con alzar el tercer galardón de la historia. Verlas todas, para poder opinar sobre la elección de los miembros de la Academia de Hollywood, es un reto casi imposible antes del 12 de marzo. Pero hay muchas que ya se pueden ver en cines o pantallas de streaming. Es cuestión de priorizar.

Primero, lo nuestro. «Argentina 1985», el filme de Santiago Mitre, con Ricardo Darín y Peter Lanzani en los papeles principales, se vio en los cines (en algunos sigue estando) y está disponible en Amazon prime desde octubre para los que quieran verla (o volverla a ver) antes de saber si se queda con el Óscar a la Mejor Película Internacional.

Segundo, su principal competencia, «Sin novedad en el frente», que tiene nada menos que nueve nominaciones y es firme candidata a quedarse con el galardón que sueña la Argentina. La producción, original de Netflix y disponible allí desde el viernes pasado, “cuenta la historia de un joven soldado alemán en el frente occidental de la Primera Guerra Mundial”. La película del director Edward Berger está basada en el libro del mismo nombre de Erich Maria Remarque y esta es la tercera vez que se hace una adaptación para las pantallas. En sus casi dos horas y media de metraje, «Sin novedad en el frente» es un relato crudo y angustiante que sigue de cerca a un grupo de soldados que se alistan como un gesto patriótico y rápidamente descubren los horrores de la guerra.

Todo en todas partes al mismo tiempo

La película de Daniel Kwan y Daniel Scheinert, es la más nominada, con 11 candidaturas, incluida la más importante. Pasó por las salas argentinas a mediados del 2022. Protagonizado por Michelle Yeoh, Jamie Lee Curtis y Jonathan Ke Quan, el film es un éxito. La trama de la comedia de ficción sigue a una madre agotada y a la vez estresada que vive una vida casi de pesadilla, debido a que tiene al peor esposo, una hija malcriada y un papá muy anticuado que se la pasa pensando en impresionar con sus hazañas. Pero todo se vuelve mucho peor cuando se percata de que sestá metida en un multiverso que está siendo amenazado y, sólo ella podrá salvarlo

Puede alquilarse por 48 horas en Flow por $68

"The Fabelmans”

Steven Spielberg enfocó su cámara en su propia infancia, desde la mala relación entre sus padres hasta el acoso antisemita, en «The Fabelmans«, un largometraje muy personal. La película es técnicamente semiautobiográfica y sigue al joven Sammy Fabelman y su familia, aunque los paralelos con la vida del propio Spielberg difícilmente podrían ser más claros. Al igual que el verdadero Spielberg, los Fabelman se mudan de Nueva Jersey a Arizona y, finalmente, a California, y Sammy se enamora del cine y perfecciona su oficio como joven director con la ayuda de amigos dispuestos y trucos de cámara improvisados.

Aunque el cine es una fuente de consuelo y evasión para el joven Sammy, la película no oculta sus problemas en el hogar, como las dificultades del matrimonio de sus padres, interpretados por Michelle Williams y Paul Dano.

Otra secuencia recuerda las burlas antisemitas de dos matones en su escuela secundaria de California, un incidente de la vida real que Spielberg dijo que quería incluir en la película, sin darle un lugar central.

«La intimidación es solo un pequeño aspecto de mi vida. El antisemitismo es un aspecto de mi vida, pero de ninguna manera es una fuerza dominante en mi vida», dijo. «Me hizo muy, muy consciente de ser un ‘outsider’ mientras crecía».

Llega este jueves a las salas.

Elvis

La película biográfica dirigida por Baz Luhrmann está nominada a 8 premios Oscar, incluido mejor actor por el trabajo de Austin Butler como Elvis, y uno de los favoritos a llevarse esa estatuilla. Esta película explora la vida y la música de Elvis Presley, vista a través del prisma de su complicada relación con su enigmático manager, el coronel Tom Parker (Tom Hanks). La historia profundiza en la compleja dinámica entre Presley y Parker que abarca más de 20 años, desde el ascenso de Presley a la fama hasta su estrellato sin precedentes, en el contexto del panorama cultural en evolución y la pérdida de la inocencia en Estados Unidos. En el centro de ese viaje se encuentra una de las personas más significativas e influyentes en la vida de Elvis, Priscilla Presley (Olivia DeJonge).

Está disponible en HBO Max

Avatar: el camino del agua

La secuela del espectacular mundo que creó James Cameron está nominada en cuatro categorías, incluida mejor cinta. Era de esperarse que la producción engalanara algunas de las categorías técnicas como mejores efectos visuales, mejor sonido y mejor diseño de producción.

El filme, uno de los estrenos más vistos en el mundo, nos traslada de nuevo a Pandora para ver la vida de la familia Sully, es decir, Jake y Neytiri Sully, juntos a sus hijos. Una serie de eventos desplazan a los Sully de su hogar y deben viajar a través de los vastos confines de la luna Pandora, y finalmente huyen al territorio en poder del clan Metkayina, que vive en armonía con los océanos que los rodean.

La producción está disponible solo en cines pero se puede disfrutar de la primera entrega de Avatar en Disney+.

Top Gun: Maverick

¿Quieren pasarla bien? No dejen de ver esta película. Luego de más de tres décadas, ver una segunda parte de Top Gun, con Tom Cruise regresa en su papel de Pete “Maverick” Mitchell, es un súper plan. Esta película, nominada a Mejor filme, es la primera en la larga carrera de Cruise en alcanzar los US$ 1.000 millones y tiene un lugar especial en el corazón de la Academia de Hollywood porque significó el gran regreso del público a los cines. Tras la pandemia, no es un dato nada menor.

El regreso de Tom Cruise a los aviones ya se puede ver en la plataforma Star+.

Tár

La película protagonizada por Cate Blanchet recibió seis nominaciones a los Premios de la Academia, incluyendo mejor actriz, y cuenta la historia de la directora de orquesta Lynda Tár —quien posee un oído absoluto—, su vida en el complicado mundo de la música clásica, que está dominado (dentro y fuera de la cinta) por hombres, y el reto de grabar en vivo la quinta sinfonía de Gustav Mahler.

Cate Blanchet validará en las salas de cine su aclamada interpretación en Tár, bajo las órdenes de Todd Field, recién el jueves 9 de febrero.

Ellas hablan

El filme de la talentosa está programado para los cines, recién el primer fin de semana de marzo, pero sus nominaciones a Mejor Película y Guión Adaptado podrían acelerar su recorrido.

Basado en el libro del mismo nombre escrito por Miriam Toews, la película sigue a un grupo de mujeres, en una colonia menonita aislada en medio de Bolivia, luchan por reconciliarse con su fe tras una serie de agresiones sexuales cometidas por los hombres de la colonia.

Triángulo de tristeza

Una comedia del director sueco Ruben Östlund, que transcurre en un crucero de lujo para ricos y famosos, dirigido por un capitán desquiciado. Una gran tormenta cambia el destino de lo que usualmente sería una experiencia llena de glamour y deja varada a su privilegiada tripulación en una isla desierta. Toda la experiencia está entrelazada con el humor negro, una crítica de Östlund al capitalismo actual y al mundo de la publicidad.

Se proyectará en los cines nacionales, recién tres días antes de la gran gala: el jueves 9 de marzo.

Los espíritus de la isla

Otra de las grandes candidatas a mejor película, protagonizada por Colin Farrell y Brendan Gleeson. Ambientada en una isla remota frente a la costa oeste de Irlanda, el largometraje sigue a los amigos de toda la vida llamados Pádraic y Colm, quienes se encuentran en un callejón sin salida cuando uno de ellos inesperadamente pone fin a su amistad. Pádraic atónito, ayudado por su hermana Siobhán y el joven isleño con problemas Dominic, se esfuerza por reparar la relación.

Se estrenará en cines argentinos recién el jueves 2 de febrero.