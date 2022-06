Juego, educación y ambiente

Para aquellos que no lo saben o recuerdan, me presento. Soy Laura Collavini, Licenciada en Psicopedagogía. Rebelde de nacimiento o por adopción, no lo sé. A esta altura se me suman títulos. Compañera y/o esposa, hija, madre, amiga, confidente. Actriz, escritora y tengo pensado algunos otros títulos para mi vida.





Rebelde decía, defiendo en forma sistemática varias causas perdidas. Eso de “Nada está perdido ni aun perdido” es claramente un refrán que puede identificarme a la perfección.

Niñez, educación, juego. Ya son varias las causas que activan mis días. Podrían decir que son causas perdidas. Escuché tantas veces decir “Vos luchás por la niñez y a nadie le interesa”, “Querés una mejor educación y poca gente lo plantea”. Del juego, qué decir en un mundo donde si no tenés un dispositivo a mano, no existís.

La importancia del juego lo planteo desde hace tiempo, desde cuando vislumbré la rapidez con la que aprendemos cuando nos damos permiso. Tiempo después y fiel a mi perfil, me involucré en medio ambiente. Defendiendo causas aparentemente perdidas. Resonaban otra vez las mismas palabras: “A nadie le importa el planeta”. Veamos si es así me dije.

Y acá estoy. Organicé una fundación que trabaja con educación ambiental hace 6 años. Uní el juego, la niñez- adolescencia y la educación. Entonces como suele sucederme, el camino me demostró que no estoy ni tan sola ni tan loca.





Cuando las pastillas con medicaciones a los niños llovían porque eran diagnosticados rápidamente en forma sospechosa, yo los mandaba a jugar y veíamos cambios.

Enseñé a jugar jugando. Estoy orgullosa de eso. ¿Por qué no admitirlo? Encontré muchos beneficios en dudar de lo dado, en lo impuesto. Las personitas que pensaban que no podían aprender o hacer amigos, se dieron cuenta que su personalidad era más interesante de lo que sospechaban. Con capacidades tan bellas como ocultas.

Con esa convicción de los caminos difíciles valen la pena diseñamos desde la fundación que presido, siendo los primeros pasos hacia la “Educación ambiental”. Basados en nuestra ley, ofrecemos talleres a los colegios para concientizar acerca de nuestro ambiente del cual formamos parte como seres humanos.

Nuestro primer paso es hacerlo a través de la separación de residuos. ¿Por qué?





1) Concientizar que todos somos ambientes es darnos cuenta que debemos cuidarnos cada uno, para luego poder cuidar al otro y todo lo que nos rodea.

2) Concientizar nuestros consumos nos ofrece la posibilidad de registrar nuestras acciones. ¿Qué consumimos? ¿Por qué? ¿Para qué?

3) Lo abordamos a través del eco envase. Recordemos que es una botella de plástico limpia y seca donde se ingresa todos los recursos derivados del plástico. También limpios y secos. Se presiona con algún elemento (ejemplo la punta de una cuchara de madera) y se llena.

4) Cada colegio que se suma al desafío lleva sus eco envases a los colegios. Son retirados para transformarlos en madera plástica y cada institución recibe la misma, transformada para ser utilizada como quisieran.





Otros son los beneficios en la participación. Son varios los objetivos educativos en base a esta sencilla acción. Por supuesto es el primer paso de otros que ya estamos elaborando. Podemos transformar la realidad con simples pasos. Con convicción y equipo.

La educación de la lengua y la matemática como prioridad es una antigüedad. Hoy nos encontramos necesitando personas que sean protagonistas de este mundo que puede llevarlos por arriba si no abren los ojos. Que saber cómo escribir y cómo manejar el dinero sea una herramienta más entre tantas otras.

La vida está para disfrutarla solo y/o con otros, respetando a absolutamente todo. No se puede respetar aquello que no se conoce. Invitamos a participar a los colegios, a las familias. Termino estas líneas con otra frase “Que el árbol no te impida ver el bosque”.

Por Laura Collavini (laucollavini@gmail.com).-