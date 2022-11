Lecturas: “Una educación”, de Tara Westover

“…El autobús escolar pasa por la carretera sin detenerse…Aunque solo tengo 7 años, sé que éste hecho, más que ningún otro, diferencia a mi familia: Nosotros no vamos a la escuela…”.





“Todos los relatos de mi padre giraban en torno a nuestra montaña, nuestro valle, nuestro abrupto pedacito de Idaho. Nunca me advirtió de lo que debía hacer si me marchaba de la montaña, si cruzaba océanos y continentes y acababa en un territorio desconocido donde ya no podía buscar el horizonte de la Princesa (como la llamaba su padre: La Princesa India) Nunca me contó cómo sabría cuando había llegado la hora de volver a casa…”. Así, la autora, prologa su propio libro. Y, así lo comienza: “Mi recuerdo más vivo no es un recuerdo. Es algo que imaginé y que luego llegué a evocar como si hubiera sucedido. Se formó cuando tenía cinco años, poco antes de que cumpliera los seis, a partir de una historia que mi padre contó con tanto detalle que cada uno de mis hermanos y yo fraguamos nuestra propia versión cinematográfica, con tiros y gritos. En la mía había grillos…”.

No hay manera de describir esta belleza literaria, ni forma de evitar intentar meterse en el libro para castigar a los padres de Tara, la autora de esta maravilla y darles su merecido.

Tara Westover no apela a la ficción a la que hubiese recurrido un escritor de novelas para contar su increíble historia. Es Tara quien nos escribe, quien nos habla y muestra sus heridas y el daño de la realidad que le tocó superar para llegar a ser quien es. Es ella quien se desnuda. Se percibe en cada página, de manera estremecedora, su dolor y su angustia y sus vanas esperanzas de que las cosas cambien.

Tara es lo más parecido a un diamante en bruto que ella misma, pese a tantos impedimentos, logro pulir como el mejor joyero. Es una vigorosa historia de superación humana e intelectual.





Es un libro increíble, aunque no tanto como debe de haber sido la vida de esta mujer que, gracias a su fuerza y decisión, logró vencer al “ejército” familiar que pretendía hacer de su vida lo mismo que la de su historia y la “bombardeo” con la más salvaje “artillería militar”, más pesada, dañina y violenta que una bala.

Sus esperanzas y sus aspiraciones la hicieron pasar desamparo, soledad, hambre, heridas, frío y tantas otras más que le provocaron sus padres… pero no por malos, porque no lo eran. Eran mormones e inquebrantablemente fundamentalistas, que es lo peor. Mientras se va leyendo y después de tanto padecimiento de Tara, uno aspira o tiene la esperanza de que, al menos, en algún momento, la madre, va a aflojar, la va a ayudar, va a quebrar su juramento mormón para socorrer a su hija… pero no. Nunca sucede. Y ella, la autora y protagonista, resiste. Sabe lo que quiere y lo consigue.

Beca tras beca, triunfa en las más destacadas universidades del mundo. Escribió un libro, este, que fue declarado el mejor libro del año 2018 y publicado en 22 países. Es un libro que aún hoy está vigente, como pocos. Un libro inspirador.

Esta historia no trata sobre su vida, pese a que de lo único que habla es de su vida. El libro trata sobre el poder transformador de la educación. Lo que pudo hacer ella consigo misma luchando contra el invencible “ejercito” fundamentalista de su familia menonita. Por eso, esta maravilla, se llama “Una educación”.





Es un libro que atrapa, a tal punto que, le repito, va a ser muy difícil pretender evitar meterse en sus hojas a darle una mano a ella para ayudarla a dejar de ser lo que pretendían de ella y ayudarla a lo que conquistó.

Por otro lado, para comprender estas formas de ser y pensar, basta ir a Guatraché, en la provincia de La Pampa, algo interesante para conocer, no tan lejos de acá a visitar la colonia de los Menonitas. Conversar con ellos, verlos trabajar y cómo viven, para convencerse de lo convencidos que están de que sufriendo y padeciendo en vida, algún día, irán al cielo. Los padecimientos, hay dárselos en vida.

Por Ricardo Kleine Samson.



Sobre la autora



Tara Westover nació en Idaho, EEUU, en 1986. Con 17 años comenzó sus estudios en Brigham Young University y se graduó en arte en el año 2008. Gracias a otras becas siguió estudiando en el Trinity College, en Cambridge. Consiguió una maestría en Filosofía y se graduó en Historia en el 2014.

Este, su único libro hasta hoy, fue considerado como uno de los más importantes del año al salir en el 2019 por la BBC, The New York Times, entre otros. No solo eso: la revista Time la eligió como una de las 100 personas más influyentes del mundo en 2019.

Solo en el lapso pasado entre su publicación en 2018 y diciembre de 2020 se habían logrado vender más de 8 millones de ejemplares de “Una educación”.