Plaza Huincul en DIGO: conoceremos más sobre la historia y la cultura regional con Sol Cabezas

Sol Cabezas, en DIGO, desde Plaza Huincul.

Sol Cabezas es licenciada en marketing y se fue especializando en la rama cultural, que es lo que más le apasiona. Hizo una especialización Gestión cultural en comunicación y es Maestranda en museología.

Desde “Plaza Huincul hace Historia» busco darle una impronta distinta a lo que ya conocemos del lugar. Hay un detrás histórico muy importante y queremos ponerle hechos, sucesos y personajes. La gente va a conocer por qué somos una cuna paleontológica e histórica tan importante para todo Neuquén. Sol Cabezas, especializada en Gestión Cultural en comunicación

Ella asumió desde un primer momento que había que sacar a la museología a las calles y expandir el conocimiento a todos los ámbitos. “Es una ciencia que abarca muchisimos aspectos. Siento que es la protección de la memoria del pueblo”,afirma. Considera que hay muchisimas cosas que profundizar en las comunidades más nuevas y ella lo quiso encarar desde el ámbito de la comunicación.

Nació en Villa Regina y ya hace 18 años vive en Cutral Có y trabaja en Plaza Huincul. Llegó a la ciudad por oportunidades laborales. «Tuve la posibilidad de asentarme y conseguir trabajo. Hoy este lugar significa familia, es donde pude conformarla, estudiar y trabajar de lo que estudié. Es mi presente y es un futuro alentador para muchos”.

«Conocer nuestras raíces y entender nuestra historia para tener claro hacia dónde vamos», insiste Sol Cabezas, experta en DIGO, la app de «Río Negro»

“Me empecé a vincular con la historia de la comunidad y me sorprendió al ingresar al Museo Carmen Funes que se cuenta mucho sobre la historia del petróleo y a partir de ahí pareciera que arranca la ciudad. Sin embargo hay mucho para atrás que no se conoce y no se profundizó desde otros ámbitos”.

Dice que, en general, la historia del lugar se suele contar a partir de 1918, pero ya desde 1895 la zona tenía un impulso digno de formar parte de la historia. “No solo se trata de conservar y proteger sino de difundir y multiplicar a todos los ámbitos de la comunidad. Conocer nuestras raíces y entender nuestra historia para tener claro hacia dónde vamos”, comenta.

Si querés bajarte la aplicación DIGO clickeá acá.

Hay que afianzar muchísimo el conocimiento de la gente con sus raíces. “Es importante que la historia local se cuente en las escuelas y en el ámbito formal. Eso va a ser que no se pierda y que trascienda. Pero además hay que generar material desde los museos sobre nuestra historia. Que estén al alcance, que no sean difíciles de conseguir”, expresa.

En DIGO, a través del ciclo “Plaza Huincul hace Historia”, «busco darle una impronta distinta a lo que ya conocemos del lugar. Hay un detrás histórico muy importante y queremos ponerle hechos, sucesos y personajes. La gente va a conocer por qué somos una cuna paleontológica e histórica tan importante para toda la provincia».

«Se van a ir encontrando con una historia desconocida, vamos a hablar sobre nuestra primera pobladora, Carmen Funes alrededor de 1895, el origen de la comunidad que no es petrolero sino comercial. Vamos a conocer personajes como Mirtha Solari, una de las primeras investigadoras de la historia local. La parte turística como ciudad de paso. Su potencial y su gente», promete con entusiasmo.

El programa se estrena todos los martes y se escucha a través de DIGO, la nueva APP de Editorial Río Negro, disponible en Google Play.

Si querés sumarte a DIGO como vocero de tu comunidad mandá tu inquietud a digo@rionegro.com.ar